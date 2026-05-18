Honda NX400 E-Clutch Bawa Teknologi Baru, Pindah Gigi Tanpa Tarik Kopling

JawaPos.com - Honda kembali membuat gebrakan di segmen motor adventure dengan meluncurkan NX400 E-Clutch, crossover 400 cc terbaru yang membawa teknologi kopling elektronik modern.

Kehadiran fitur Honda E-Clutch membuat motor ini menawarkan pengalaman berkendara yang lebih santai di kemacetan, namun tetap menyenangkan saat diajak touring jarak jauh maupun melibas jalan berkelok.

Motor bergenre crossover adventure tersebut dijadwalkan mulai dijual pada 18 Juni 2026 melalui jaringan Honda Dream di Jepang.

Kehadiran NX400 E-Clutch menjadi perhatian karena membawa teknologi terbaru Honda E-Clutch.

Ini sebuah sistem kopling elektronik yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan berkendara tanpa menghilangkan sensasi pengoperasian motor manual.

Teknologi Honda E-Clutch memungkinkan pengendara melakukan perpindahan gigi tanpa perlu menarik tuas kopling saat mulai berjalan, mengganti gigi, maupun berhenti. Sistem ini dinilai sangat membantu saat menghadapi lalu lintas padat atau perjalanan touring jarak jauh karena dapat mengurangi rasa lelah selama berkendara.

Menariknya, Honda tetap mempertahankan opsi pengoperasian kopling manual. Pengendara masih bisa menggunakan tuas kopling secara konvensional ketika dibutuhkan, sehingga karakter fun to ride khas motor sport touring tetap terasa.

Di sektor performa, Honda NX400 E-Clutch dibekali mesin 399 cc dua silinder segaris DOHC berpendingin cairan. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 46 PS pada 9.000 rpm dan torsi puncak 38 Nm di 7.500 rpm.

Karakter mesinnya dirancang tetap responsif di putaran bawah hingga menengah, membuat motor ini cocok digunakan untuk perjalanan harian di perkotaan maupun touring jarak jauh berboncengan. Kombinasi tenaga dan torsi yang seimbang juga membuat pengendalian terasa lebih mudah di berbagai kondisi jalan.

Sebagai motor crossover modern, Honda NX400 E-Clutch hadir dengan desain yang memadukan nuansa urban dan adventure. Warna Matte Ballistic Black Metallic menjadi identitas utama, dipadukan aksen biru serta oranye yang memberi kesan sporty sekaligus premium.

Motor ini juga memiliki tinggi jok 800 mm dengan bobot kendaraan sekitar 199 kg, sehingga masih cukup ramah untuk berbagai postur pengendara. Dimensi tersebut membuatnya nyaman dipakai touring sekaligus tetap lincah saat digunakan di area perkotaan.

Dengan hadirnya teknologi Honda E-Clutch, NX400 E-Clutch seolah menjadi standar baru di kelas motor adventure menengah. Honda mencoba menghadirkan perpaduan antara kemudahan berkendara modern dan sensasi eksplorasi khas motor touring dalam satu paket yang lebih praktis.