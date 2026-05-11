Update Perkembangan Dunia Otomotif di Indonesia, Perwakilan Astra Daihatsu Motor Sambangi Redaksi JawaPos.com  

JawaPos.com-Perwakilan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) melakukan kunjungan media ke JawaPos.com di Gedung Graha Pena, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Senin (11/5). Kunjungan ini ditujukan sebagai bentuk silaturahmi antara PT ADM dengan JawaPos.com.

Pada kunjungan itu, Direktur Marketing dan Corporate Communication ADM Sri Agung Handayani hadir bersama Corporate Planning and Communication Titan Anoda dan Corporate Communication PT Astra Daihatsu Motor Ben Faqih.

Dari pihak JawaPos.com, hadir pula Pemimpin Redaksi Agustinus Edy Pramana, Senior Manager Business Idah Saidah, dan Editor Otomotif, Dinarsa Kurniawan, beserta personel lainnya.

Kunjungan ini sendiri diawali oleh perkenalan keredaksian dari JawaPos.com. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan struktural dari PT Astra Daihatsu Motor. ’’Akhirnya bertemu dan bisa juga terlaksana hari ini, terima kasih ini silaturahmi antara Daihatsu dan JawaPos terutama JawaPos.com,” kata Agustinus Edy Pramana pada saat menyambut kunjungan PT ADM.

Hal ini juga turut disambut baik oleh PT ADM, yang menganggap JawaPos sejalan dengan Daihatsu karena memiliki berbagai media regional yang turut membantu penjualan perusahaan.

’’Kalau lihat auranya Daihatsu mirip JawaPos.com. Cenderung kita dekat karena kita nggak melulu di media mainstream tapi kita jg ke media regional. Membantu lah karena 80 persen jualan kita itu di luar Jakarta diluar Jabodetabek, terus kita kita jualannya sampai ke rural area, jadi kita tidak berjualannya itu tidak hanya di kota besar,” kata Sri Agung.

Rangkaian pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan pengenalan jaringan-jaringan JawaPos.com di daerah.