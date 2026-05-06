Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 16.45 WIB

Mitsubishi Motors Ekspansi Perkuat Layanan Otomotif di Sulawesi Selatan, Resmikan Diler Baru di Gowa

Dealer baru dengan fasilitas 3S di Gowa Sulawesi Selatan. (dok. MMKSI)

JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan mobilitas di Sulawesi Selatan terus mendorong ekspansi industri otomotif. Melihat potensi tersebut, Mitsubishi Motors resmi membuka diler pertamanya di Kabupaten Gowa untuk memperluas akses layanan penjualan hingga servis kendaraan bagi masyarakat di kawasan Indonesia Timur.

Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia bersama Sulawesi Berlian Motor resmi membuka diler Mitsubishi Motors pertama di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
 
Kehadiran diler baru ini menjadi bagian dari perluasan jaringan layanan Mitsubishi Motors di Indonesia Timur, sekaligus menjawab meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat di kawasan Gowa dan sekitarnya.
 
Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita, mengatakan Kabupaten Gowa dinilai memiliki perkembangan ekonomi dan kawasan hunian yang cukup pesat sehingga kebutuhan kendaraan dan layanan otomotif terus meningkat.
 
“Gowa menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di Sulawesi Selatan. Karena itu kami menghadirkan layanan yang lebih dekat bagi masyarakat,” ujarnya.
 
Diler baru ini menjadi jaringan kendaraan penumpang Mitsubishi Motors ke-6 di Sulawesi Selatan dan ke-173 secara nasional.
Berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Somba Opu, Kabupaten Gowa, fasilitas tersebut mengusung konsep layanan 3S yang mencakup sales, service, dan spare parts.
 
Diler berdiri di atas lahan seluas 1.430 meter persegi dengan area showroom untuk menampilkan berbagai lini kendaraan Mitsubishi Motors terbaru.
 
Selain itu tersedia fasilitas bengkel dengan tujuh stall servis, termasuk Mitsubishi Express Service dan area inspeksi kendaraan. Bengkel tersebut diklaim mampu menangani hingga 26 unit kendaraan per hari.
 
Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen, diler juga dilengkapi ruang tunggu ber-AC, area bermain anak, akses internet, hingga layanan test drive.
 
Perluasan jaringan ini menunjukkan persaingan industri otomotif di Indonesia Timur yang semakin berkembang, terutama di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat.
 
Di sisi lain, produsen otomotif kini tidak hanya fokus pada penjualan kendaraan, tetapi juga memperkuat layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang sebagai bagian penting dari pengalaman konsumen.
