Mahal Tapi Dicari, Ini 7 Fakta di Balik Popularitas Vespa Matic

Tampilan warna baru Vespa LX.
JawaPos.com - Di tengah banyaknya pilihan skuter matik dengan harga lebih terjangkau, Vespa justru tetap jadi incaran. Meski dibanderol lebih mahal, peminatnya tak pernah sepi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Vespa bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol gaya hidup, kualitas, dan prestise yang sulit tergantikan.
Namun menariknya, permintaan terhadap Vespa matic justru tetap stabil bahkan cenderung meningkat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: mengapa Vespa matic mahal, tapi tetap banyak dibeli baik bekas maupun yang baru? Berikut beberapa faktor utamanya.
1. Brand Kuat dan Nilai Historis
Vespa bukan sekadar kendaraan, tetapi juga bagian dari sejarah otomotif dunia. Merek ini sudah eksis sejak puluhan tahun dan identik dengan gaya hidup klasik khas Italia.
Citra tersebut membuat Vespa memiliki nilai emosional yang tidak dimiliki banyak skuter lain.
2. Desain Ikonik yang Tak Lekang Waktu
Salah satu daya tarik utama Vespa adalah desainnya yang khas dan konsisten. Bentuk bodi membulat dengan sentuhan retro-modern membuatnya mudah dikenali.
Desain ini tidak hanya menarik, tetapi juga menjadi simbol gaya dan identitas bagi penggunanya.
3. Material dan Kualitas Bodi Berbeda
Berbeda dengan kebanyakan motor matik yang menggunakan plastik, Vespa menggunakan bodi berbahan baja (monocoque).
Material ini lebih kokoh, lebih tahan lama, dan memberikan kesan premium. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga.
4. Fitur dan Teknologi Modern
Meski mengusung desain klasik, Vespa tetap dibekali teknologi modern seperti sistem pengereman ABS, mesin i-get yang efisien serta fitur keyless pada beberapa model. Kombinasi klasik dan modern ini menjadi nilai jual utama.
