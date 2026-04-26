Honda Cross Cub 50 Stop Produksi, Ganti Mesin Lebih Besar

JawaPos.com - Honda Cross Cub kembali jadi sorotan setelah kabar penghentian produksi varian 50cc mencuat. Model ini dikenal sebagai motor bebek bergaya petualang dengan desain khas yang berbeda dari motor pada umumnya.

Honda Cross Cub memiliki ciri khas tanpa pelindung lampu depan dan pelindung kaki, sehingga tampil lebih simpel dan tangguh. Untuk varian menggunakan 110cc menggunakan roda 17 inci, sedangkan model 50cc menggunakan roda 14 inci depan dan belakang.

Ukuran roda yang lebih kecil pada versi 50cc membuat tinggi jok hanya 740 mm, sehingga lebih ramah bagi pengendara dengan postur tidak terlalu tinggi.

Ada Versi Kumamon yang Ikonik

Jajaran Cross Cub juga menghadirkan edisi spesial bertema Kumamon. Versi ini tampil unik dengan jok bermotif kamuflase, emblem khusus, kunci eksklusif. Edisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar motor dengan sentuhan karakter khas Jepang.

Honda memastikan produksi motor moped kelas 1 berakhir pada Oktober 2025. Artinya Cross Cub 50 akan dihentikan setelah stok habis. Tidak ada produksi unit baru ke depan dan sebagai penggantinya, Honda akan menghadirkan Cross Cub 110 Lite.

Spesifikasi Honda Cross Cub 50 sebagai informasi menggunakan mesin 1 silinder, 4-tak, pendingin udara dengan kapasitas: 49cc. Daya maksimum: 3,7 PS / 7.500 rpm.