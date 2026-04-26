Honda Cross Cub 50 Stop Produksi, Ganti Mesin Lebih Besar

Honda Cross Cub punya pengganti dengan kapasitas mesin lebih besar. (Istimewa)
JawaPos.com - Honda Cross Cub kembali jadi sorotan setelah kabar penghentian produksi varian 50cc mencuat. Model ini dikenal sebagai motor bebek bergaya petualang dengan desain khas yang berbeda dari motor pada umumnya.
Honda Cross Cub memiliki ciri khas tanpa pelindung lampu depan dan pelindung kaki, sehingga tampil lebih simpel dan tangguh. Untuk varian menggunakan 110cc menggunakan roda 17 inci, sedangkan model 50cc menggunakan roda 14 inci depan dan belakang.
Ukuran roda yang lebih kecil pada versi 50cc membuat tinggi jok hanya 740 mm, sehingga lebih ramah bagi pengendara dengan postur tidak terlalu tinggi.
Ada Versi Kumamon yang Ikonik
Jajaran Cross Cub juga menghadirkan edisi spesial bertema Kumamon. Versi ini tampil unik dengan jok bermotif kamuflase, emblem khusus, kunci eksklusif. Edisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar motor dengan sentuhan karakter khas Jepang.
Honda memastikan produksi motor moped kelas 1 berakhir pada Oktober 2025. Artinya Cross Cub 50 akan dihentikan setelah stok habis. Tidak ada produksi unit baru ke depan dan sebagai penggantinya, Honda akan menghadirkan Cross Cub 110 Lite.
Spesifikasi Honda Cross Cub 50 sebagai informasi menggunakan mesin 1 silinder, 4-tak, pendingin udara dengan kapasitas: 49cc. Daya maksimum: 3,7 PS / 7.500 rpm, Honda memastikan produksi motor moped kelas 1 berakhir pada Oktober 2025.
Penghentian produksi Honda Cross Cub 50 menjadi akhir dari salah satu motor moped unik dengan karakter kuat. Meski demikian, kehadiran Cross Cub 110 Lite diharapkan tetap menjaga eksistensi model ini di pasar, khususnya bagi penggemar motor praktis dengan gaya petualang.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!