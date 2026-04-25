Kia EV9 GT Juara Uji Auto Bild, SUV Listrik Premium yang Tak Hanya Mengandalkan Performa

JawaPos.com-Kia kembali menegaskan arah pengembangan kendaraan listrik premium melalui Kia EV9 GT. Model ini berhasil meraih peringkat pertama dalam uji komparatif yang dilakukan majalah otomotif ternama Jerman, Auto Bild.

Pencapaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa standar baru di segmen SUV listrik tidak lagi hanya ditentukan oleh performa semata. Lebih dari itu, kendaraan kini dinilai dari kemampuannya menghadirkan pengalaman berkendara yang mudah dipahami, nyaman digunakan, dan relevan dalam aktivitas sehari-hari.

Hasil pengujian ini diraih setelah EV9 GT diuji bersama sejumlah model di kelasnya. Kemenangan tersebut mempertegas daya saing global Kia dalam menghadirkan SUV listrik yang tidak hanya unggul di atas kertas, tetapi juga dalam penggunaan nyata.

“Pengakuan dari media seperti Auto Bild menunjukkan bahwa standar penilaian di pasar matang seperti Jerman kini semakin menekankan pengalaman penggunaan, bukan hanya spesifikasi,” ujar Rendy Pratama, Head of Marketing Kia Sales Indonesia.

Ia menambahkan, tren ini juga mulai terlihat di berbagai pasar lain, termasuk Indonesia, di mana konsumen mengharapkan kendaraan listrik yang tidak hanya canggih, tetapi juga praktis dan nyaman dalam berbagai situasi.