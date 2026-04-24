Harga Solar Naik, Mobil Diesel Masih Layak Dibeli? Ini Faktanya

JawaPos.com - Kenaikan harga BBM solar di Indonesia kembali menjadi sorotan dan memunculkan pertanyaan: apakah kondisi ini akan berdampak langsung pada penjualan mobil diesel?

Dalam beberapa tahun terakhir, kendaraan diesel dikenal memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan bensin, terutama untuk penggunaan jarak jauh dan kebutuhan komersial.

Namun, kenaikan harga solar berpotensi mengubah perhitungan biaya operasional bagi konsumen.

Meski demikian, sejumlah pelaku industri menilai keputusan pembelian kendaraan tidak semata-mata ditentukan oleh harga bahan bakar. Roelof Lambers selaku Regional Director RMA Indonesia yang memasarkan Ford menyebut bahwa konsumen kini semakin mempertimbangkan nilai jangka panjang.

“Keputusan pembelian tidak hanya ditentukan oleh biaya bahan bakar, tetapi juga nilai jangka panjang dan kepercayaan terhadap kendaraan,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (24/4).

Dari sisi produk, kendaraan diesel modern seperti Ford Ranger dan Ford Everest dirancang untuk tetap efisien tanpa mengorbankan performa. Teknologi mesin dan transmisi terbaru disebut mampu menjaga keseimbangan antara tenaga dan konsumsi bahan bakar.

Selain itu, faktor pengalaman penggunaan juga menjadi pertimbangan. Layanan purna jual, garansi, hingga paket servis dinilai berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi konsumen di tengah fluktuasi biaya operasional.

Roelof Lambers menambahkan, daya tahan kendaraan diesel yang dikenal kuat dan andal juga berkontribusi terhadap total cost of ownership yang lebih kompetitif dalam jangka panjang. Hal ini membuat mobil diesel masih relevan, khususnya bagi pengguna dengan kebutuhan mobilitas tinggi atau aktivitas berat.

Kendati kenaikan harga BBM solar dapat memengaruhi persepsi pasar dalam jangka pendek, tren penjualan mobil diesel diperkirakan tetap bergantung pada kombinasi faktor seperti efisiensi, kebutuhan penggunaan, serta nilai investasi jangka panjang.