Motor Kian Dibutuhkan, Suzuki Perkuat Jaringan Dealer di Wilayah Urban

JawaPos.com - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menambah jaringan layanan sepeda motor dengan membuka lima dealer baru di Solo, Depok, Tambun, Surabaya, dan Cakung. Ekspansi ini dilakukan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan transportasi roda dua di wilayah perkotaan dan penyangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sepeda motor di Indonesia terus bertumbuh sepanjang 2024–2025.

Jawa Barat mencatat kenaikan 3,91%, Jawa Tengah 3,57%, Jawa Timur 3,44%, dan DKI Jakarta 2,28%. Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat, terutama di kawasan urban.

Perwakilan SIS, Teuku Agha, menyebut peningkatan aktivitas masyarakat turut mendorong kebutuhan terhadap kendaraan roda dua dan layanan pendukungnya, termasuk servis dan ketersediaan suku cadang.

Kelima dealer tersebut mengusung konsep layanan terpadu 3S (Sales, Service, Spare Part) dalam satu lokasi. Fasilitas ini mencakup penjualan unit, perawatan berkala, hingga penyediaan suku cadang, dengan dukungan teknisi bersertifikasi serta sistem diagnosa kendaraan.

Selain itu, fasilitas dealer juga dilengkapi area showroom dan ruang tunggu servis untuk mendukung kenyamanan pelanggan selama proses perawatan kendaraan.

Saat ini, jaringan sepeda motor Suzuki didukung lebih dari 80 dealer resmi di berbagai wilayah Indonesia. Perluasan jaringan ini menjadi bagian dari upaya menjaga akses layanan purna jual agar lebih dekat dengan konsumen di berbagai daerah.