Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 24 April 2026 | 05.20 WIB

Motor Kian Dibutuhkan, Suzuki Perkuat Jaringan Dealer di Wilayah Urban

Suzuki Burgman 125 EX. (Suzuki) - Image

Suzuki Burgman 125 EX. (Suzuki)

JawaPos.com - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menambah jaringan layanan sepeda motor dengan membuka lima dealer baru di Solo, Depok, Tambun, Surabaya, dan Cakung. Ekspansi ini dilakukan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan transportasi roda dua di wilayah perkotaan dan penyangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sepeda motor di Indonesia terus bertumbuh sepanjang 2024–2025.
 
Jawa Barat mencatat kenaikan 3,91%, Jawa Tengah 3,57%, Jawa Timur 3,44%, dan DKI Jakarta 2,28%. Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat, terutama di kawasan urban.
 
Perwakilan SIS, Teuku Agha, menyebut peningkatan aktivitas masyarakat turut mendorong kebutuhan terhadap kendaraan roda dua dan layanan pendukungnya, termasuk servis dan ketersediaan suku cadang.
 
Kelima dealer tersebut mengusung konsep layanan terpadu 3S (Sales, Service, Spare Part) dalam satu lokasi. Fasilitas ini mencakup penjualan unit, perawatan berkala, hingga penyediaan suku cadang, dengan dukungan teknisi bersertifikasi serta sistem diagnosa kendaraan.
 
Selain itu, fasilitas dealer juga dilengkapi area showroom dan ruang tunggu servis untuk mendukung kenyamanan pelanggan selama proses perawatan kendaraan.
 
Saat ini, jaringan sepeda motor Suzuki didukung lebih dari 80 dealer resmi di berbagai wilayah Indonesia. Perluasan jaringan ini menjadi bagian dari upaya menjaga akses layanan purna jual agar lebih dekat dengan konsumen di berbagai daerah.
Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore