Akhir Pekan di Samarinda: Banyak Pilihan dan Kemudahan Punya Mobil dari ACC

JawaPos.com - Kebutuhan mobilitas semakin tinggi dan tak sedikit merek mobil yang menawarkan produk dengan berbagai desain fitur. Sayangnya hal ini tak bisa disambut dengan hangat masyarakat terkait masalah finansial.

Melihat hal ini salah satu lini bisnis Astra menggelar ACC Carnival Samarinda 2026 yang digelar 18–19 April 2026 di Samarinda Square Mall. Acara ini menawarkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli mobil baru maupun bekas dengan promo kredit menarik.

Mulai dari bunga kredit ringan hingga uang muka (DP) mulai 20 persen. Pembukaan event dilakukan oleh Area Manager Sales ACC Kalimantan Willy Winardi bersama Branch Manager ACC Samarinda Kelik Wibowo.

Selama dua hari penyelenggaraan, pengunjung dapat menemukan beragam pilihan kendaraan dari berbagai merek ternama seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi Motors, Suzuki, Honda, hingga BYD.

Tak hanya mobil baru, tersedia juga pilihan mobil bekas melalui booth Setir Kanan. Untuk mendukung kebutuhan perlindungan kendaraan, Garda Oto turut hadir sebagai mitra asuransi. Sementara itu, pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan pengecekan kendaraan di booth Shop & Drive.

Menariknya, ACC Carnival Samarinda juga menghadirkan layanan administrasi melalui booth Samsat, sehingga pengunjung dapat sekaligus mengurus perpanjangan SIM maupun STNK di lokasi acara.

Willy Winardi menyampaikan dalam pernyataan resminya Sabtu 18/4 bahwa kehadiran event ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat.

“ACC Carnival Samarinda menjadi ajang kolaborasi dengan pelaku industri otomotif sebagai one stop shopping, sehingga masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk memilih kendaraan dengan berbagai promo menarik,” ujarnya.

Tak hanya berfokus pada transaksi, acara ini juga menghadirkan hiburan seperti live music, games interaktif, hingga berbagai kompetisi seperti fashion show dan kids talent competition.