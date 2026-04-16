Tank 500 Black Warrior Resmi Meluncur: SUV Hybrid Gagah Serba Hitam, Tenaga Tembus 645 kW!

JawaPos.com - Model ini dibanderol mulai 365.000 yuan atau sekitar Rp800 jutaan dan diproduksi terbatas hanya 500 unit pada tahap awal.

Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi Great Wall Motor dalam memperkuat segmen SUV ladder frame premium dengan sentuhan desain eksklusif langsung dari pabrikan.

Desain Full Black, Lebih Garang dari Versi Standar

Tank 500 Black Warrior mengusung konsep “full black styling” yang memberikan tampilan lebih agresif dan premium. Seluruh elemen eksterior seperti lampu depan, grille, velg, side step, roof rail hingga trim dibuat serba hitam, dipadukan dengan kaliper rem berwarna merah yang mencolok.

Menariknya, seluruh ubahan ini merupakan paket resmi dari pabrikan, bukan aftermarket. Artinya, mobil tetap legal digunakan di jalan dan tetap mendapatkan garansi resmi.

Interior Mewah dengan Sentuhan Sporty

Masuk ke dalam kabin, nuansa sporty langsung terasa lewat kombinasi warna hitam di bagian atas dan merah di bagian bawah. Aksen krom turut memperkuat kesan premium.

Fitur modern tetap dipertahankan, termasuk setir multifungsi tiga palang dan layar sentuh tengah berukuran 14,6 inci bergaya floating.

Secara dimensi, SUV ini masih sama seperti versi standar dengan panjang 5.078 mm dan wheelbase 2.850 mm.

Untuk kemampuan off-road, mobil ini memiliki approach angle 29 derajat, departure angle 24 derajat, serta ground clearance 210 mm—cukup mumpuni untuk berbagai medan.

Dua Opsi Mesin Hybrid Bertenaga Besar