Lamborghini Temerario Spyder Mulai Terungkap, Mesin Hybrid Performa Brutal

JawaPos.com - Lamborghini terus memperluas lini supercar terbarunya, Temerario. Setelah diperkenalkan pada 2024 dan mulai dikirim ke konsumen awal 2026, model ini langsung mendapat respons positif dengan daftar pesanan yang sudah penuh hingga sekitar satu tahun ke depan.

Kini, pabrikan asal Italia tersebut bersiap menghadirkan varian baru yang legal untuk jalan raya, yakni Temerario Spyder.

Varian Spyder ini akan menggantikan Lamborghini Huracán Spyder yang selama ini menjadi salah satu model atap terbuka paling populer.

Baru-baru ini, prototipe Temerario Spyder tertangkap kamera saat menjalani pengujian di sekitar Nürburgring, Jerman. Secara tampilan, desainnya masih sangat mirip dengan versi coupe, namun terdapat sejumlah perbedaan detail.

Beberapa perubahan yang terlihat antara lain atap lipat tanpa desain double bubble, kaca belakang lebih kecil, struktur belakang (buttress) baru, ventilasi mesin yang didesain ulang.

Walaupun detail masih tertutup dengan kamuflase, sistem atap kemungkinan besar mengadopsi mekanisme dari generasi sebelumnya. Artinya, atap dapat dibuka atau ditutup hanya dalam waktu sekitar 17 detik melalui satu tombol. Hal ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi penggemar supercar atap terbuka.

Interior Modern dengan Layar Digital

Masuk ke dalam kabin, Lamborghini diperkirakan tetap mempertahankan layout modern seperti versi coupe, meliputi panel instrumen digital 12,3 inci, layar infotainment 8,4 inci, layar penumpang 9,1 inci. Akan tetapi kemungkinan akan ada penyesuaian kecil khusus untuk versi Spyder.

Mesin Hybrid 907 HP, Performa Brutal

Soal performa, Temerario Spyder tidak akan mengalami perubahan signifikan. Mobil ini tetap menggunakan sistem plug-in hybrid yang terdiri dari mesin V8 twin-turbo 4.0 liter, tiga motor listrik, transmisi dual-clutch 8 percepatan dan baterai 3,8 kWh. Total tenaga mencapai 907 hp dengan torsi 730 Nm.

Mobil ini mempunyai akselerasinya yang sangat impresif dimana 0–100 km/jam: 2,7 detik, dengan kecepatan maksimum: 343 km/jam

Lamborghini Temerario Spyder menjadi langkah lanjutan dalam evolusi supercar hybrid Italia. Dengan kombinasi performa ekstrem, teknologi modern, dan sensasi berkendara tanpa atap, model ini diprediksi akan menjadi salah satu supercar paling diminati saat resmi diluncurkan.