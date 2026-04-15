KTM 1390 Super Duke RR Meluncur, Hyper Naked Ekstrem Tenaga Buas

JawaPos.com - KTM resmi memperkenalkan 1390 Super Duke RR terbaru, versi lebih ekstrem dari Super Duke R yang sudah dikenal sebagai hyper naked bertenaga besar. Motor ini hadir dengan fokus utama pada performa dan bobot ringan.

KTM mengklaim Super Duke RR lebih ringan hingga sekitar 11 kg dibandingkan versi R, berkat penggunaan material serat karbon di berbagai bagian.

Untuk menunjang performa, motor ini dibekali suspensi WP Pro Components yang mengadopsi teknologi dari MotoGP. Selain itu, velg tempa dan ban Michelin Power GP Hypersport turut meningkatkan handling dan grip saat berkendara.

Melansir visordown dikatakan pada sektor pengereman, KTM menggunakan kaliper Brembo HyPure Sport di bagian depan, yang menawarkan performa lebih tinggi dibandingkan varian standar.

Fitur Elektronik Paling Lengkap

Super Duke RR juga membawa paket elektronik paling canggih yang pernah dipasang KTM untuk motor jalan raya. Fitur unggulannya meliputi Quickshifter+, Motor Slip Regulation (MSR), Engine Brake Control (EBC), Cruise control, Suspensi pro dan lampu rem adaptif.

Motor ini juga dibekali layar TFT sentuh 8,8 inci dengan fitur telemetri dan mode trek, serta mode baru bernama “Beast Mode” untuk performa maksimal.

Dari sisi dapur pacu, motor ini tetap menggunakan mesin V-twin LC8 yang sama seperti versi R. Mempunyai spesifikasi utama:dengan Tenaga: 187 hp dengan torsi: 145 Nm (107 lb-ft). Performa ini menjadikannya salah satu motor naked paling bertenaga di kelasnya.

KTM 1390 Super Duke RR diproduksi sangat terbatas hanya 350 unit di seluruh dunia dibaderol £24.999 atau sekitar Rp500 jutaan (kurs saat ini).