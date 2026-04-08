GIICOMVEC 2026: Suzuki Bawa New Carry hingga APV untuk Sektor Bisnis dan Layanan Publik

JawaPos.com - Suzuki kembali menegaskan keseriusannya di pasar kendaraan niaga Indonesia lewat keikutsertaan di GIICOMVEC 2026. Tidak hanya membawa New Carry dan APV dalam berbagai versi, Suzuki juga menyoroti pentingnya kendaraan operasional yang fleksibel di tengah pertumbuhan sektor bisnis, logistik, dan layanan publik.

Meningkatnya aktivitas bisnis, kebutuhan distribusi logistik, serta layanan publik di berbagai daerah mendorong permintaan kendaraan niaga yang semakin beragam dan spesifik.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memanfaatkan ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 untuk menegaskan komitmennya dalam menghadirkan solusi mobilitas bagi sektor usaha dan layanan masyarakat.

Dalam pameran yang berlangsung pada 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Suzuki hadir dengan tema “Drive Your Business Forward” dan menampilkan berbagai kendaraan niaga yang dirancang untuk kebutuhan operasional berbeda.

Suzuki Bawa 6 Kendaraan Niaga ke GIICOMVEC 2026

Berlokasi di Booth B1-2, Suzuki menampilkan enam unit kendaraan niaga yang mencerminkan fleksibilitas produk mereka dalam mendukung berbagai sektor.

Enam kendaraan tersebut meliputi New Carry Box MBG, New Carry Ambulance, New Carry Moko, New Carry Angkot Concept, APV Ambulance dan APV MBG.

Kehadiran unit-unit tersebut menunjukkan bagaimana kendaraan Suzuki dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari distribusi usaha, transportasi layanan publik, hingga armada pendukung sektor kesehatan.

Deputy to 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Dony Ismi Saputra, mengatakan GIICOMVEC 2026 menjadi momentum penting bagi Suzuki untuk kembali menegaskan peran kendaraan niaga dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.