Volga C50 dan K50 Resmi Muncul, Kebangkitan Merek Legendaris Rusia Berbau Tiongkok

Volga K50 yang diproduksi di Rusia. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Volga bukan sosok asing di industri otomotif Rusia. Merek legendaris yang dulu identik dengan sedan pejabat dan armada taksi era Uni Soviet itu kini mencoba bangkit kembali setelah lama tenggelam. Namun, comeback kali ini datang dengan cerita yang berbeda.
Alih-alih menghadirkan mobil yang benar-benar dikembangkan dari nol di Rusia, Volga justru kembali lewat model yang sangat dekat dengan produk otomotif Tiongkok.
Dua model yang kini menjadi sorotan adalah Volga C50 dan Volga K50. Keduanya diposisikan sebagai upaya baru untuk menghidupkan nama besar Volga di tengah berubahnya lanskap industri otomotif Rusia setelah banyak pabrikan Barat hengkang dari pasar tersebut.
Volga K50, SUV Baru yang Sangat Mirip Geely Monjaro
Model pertama yang diperkenalkan adalah Volga K50, sebuah SUV yang tampil dengan bodi bongsor dan desain modern.
Namun, jika dilihat sekilas, mobil ini hampir identik dengan Geely Monjaro. Perbedaan yang paling mudah dikenali hanya terdapat pada grille depan dan emblem Volga, sementara bagian lain seperti lampu, profil samping, hingga buritan terlihat sangat mirip dengan model asal China tersebut.
Secara teknis, Volga K50 dikabarkan menggunakan mesin 2.0 liter turbo bensin dengan tenaga sekitar 238 hp, dipadukan dengan transmisi otomatis 8-percepatan dan sistem penggerak semua roda (AWD).
Kombinasi ini menempatkannya sebagai SUV yang tidak hanya tampil besar, tetapi juga cukup kuat untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh.
Volga C50, Sedan Baru Berbasis Geely Preface
Selain SUV, Volga juga menyiapkan sedan baru bernama Volga C50.
Mobil ini disebut-sebut dibangun dari basis Geely Preface, sedan menengah asal China yang sudah dikenal dengan desain elegan dan proporsi bodi yang cukup premium.
