Spesifikasi Honda CBR250RR 2026, Mesin Direvisi dan Harga Naik

Honda CBR 250RR dengan mesin baru. (Istimewa)
JawaPos.com - Honda resmi memperkenalkan CBR250RR model 2026 di Jepang. Motor sport full fairing 250 cc ini hadir dengan sejumlah pembaruan, terutama pada sektor mesin, namun tetap mempertahankan karakter desain agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya.
Menariknya, meski tidak berubah total dari sisi tampilan, Honda CBR250RR 2026 justru mencuri perhatian karena banderol harganya yang kini sudah menembus kisaran Rp 100 jutaan jika dikonversi ke rupiah.
Desain Honda CBR250RR 2026 Masih Agresif
Secara tampilan, CBR250RR terbaru masih mengusung desain yang tajam dan sporty. Siluet fairing depan tetap terlihat ramping namun agresif, sementara bodi belakang mempertahankan garis tegas yang menonjolkan kesan motor sport berperforma tinggi.
Secara keseluruhan, Honda tampaknya tidak mengubah identitas visual motor ini secara drastis. Pendekatannya lebih ke penyempurnaan, bukan revolusi desain.
Hal itu membuat Honda CBR250RR 2026 masih mudah dikenali sebagai salah satu sport fairing 250 cc paling ikonik di kelasnya.
Mesin 249 cc Dapat Revisi, Tenaga Capai 42 dk
Perubahan penting justru terjadi di sektor dapur pacu. Honda tetap mempertahankan konfigurasi mesin 2 silinder segaris 249 cc, tetapi melakukan sejumlah revisi teknis untuk meningkatkan performa dan respons.
Tenaga motor ini diklaim mencapai 42 dk, angka yang membuatnya tetap kompetitif di kelas motor sport 250 cc.
Sejumlah komponen yang mendapat pembaruan antara lain ring piston, kepala silinder, camshaft, intake manifold. Revisi tersebut diklaim membuat mesin lebih halus saat bekerja, namun tetap responsif terutama pada putaran menengah hingga atas.
