Instagram Perbarui Logo Setelah 10 Tahun dengan Teks Baru dan Tetap Pertahankan Ikon Kamera

JawaPos.com – Instagram memperbarui logo teks untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade sebagai bagian dari penyegaran identitas visual, tetapi tetap mempertahankan ikon kamera yang menjadi ciri khasnya.

Dilansir dari laman afaqs pada Jum'at (14/8), Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena logo teks sebelumnya telah digunakan selama sekitar 10 tahun dan dinilai sudah waktunya diperbarui.

Desain baru itu memadukan unsur tulisan kursif dan cetak dengan tampilan yang lebih bersih serta modern, sekaligus tetap mempertahankan karakter visual Instagram.

Pembaruan logo tersebut menjadi bagian dari penyegaran identitas merek yang lebih luas dan mencakup perubahan jenis huruf Instagram Sans serta pengenalan Instagram Pen dan Instagram Mono.

Instagram juga mempertahankan gradien khasnya, tetapi menerapkannya dengan cara yang lebih halus dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan visual.

Perubahan ini dirancang untuk menonjolkan kreativitas dan ekspresi diri pengguna, dengan unsur tulisan kursif yang disebut mencerminkan individualitas dan ekspresi pribadi.

Identitas visual baru tersebut telah diluncurkan secara global, sementara sistem visual yang lebih luas akan diterapkan secara bertahap hingga 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Instagram menyebut pembaruan tersebut dirancang agar konten yang dibuat komunitas mendapat perhatian lebih besar dalam pengalaman pengguna.