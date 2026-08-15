Instagram Perbarui Logo Setelah 10 Tahun dengan Teks Baru dan Tetap Pertahankan Ikon Kamera

Instagram Perbarui Logo Setelah 10 Tahun dengan Teks Baru (afaqs)
JawaPos.com – Instagram memperbarui logo teks untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade sebagai bagian dari penyegaran identitas visual, tetapi tetap mempertahankan ikon kamera yang menjadi ciri khasnya.
Dilansir dari laman afaqs pada Jum'at (14/8), Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena logo teks sebelumnya telah digunakan selama sekitar 10 tahun dan dinilai sudah waktunya diperbarui.
Desain baru itu memadukan unsur tulisan kursif dan cetak dengan tampilan yang lebih bersih serta modern, sekaligus tetap mempertahankan karakter visual Instagram.
Pembaruan logo tersebut menjadi bagian dari penyegaran identitas merek yang lebih luas dan mencakup perubahan jenis huruf Instagram Sans serta pengenalan Instagram Pen dan Instagram Mono.
Instagram juga mempertahankan gradien khasnya, tetapi menerapkannya dengan cara yang lebih halus dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan visual.
Perubahan ini dirancang untuk menonjolkan kreativitas dan ekspresi diri pengguna, dengan unsur tulisan kursif yang disebut mencerminkan individualitas dan ekspresi pribadi.
Identitas visual baru tersebut telah diluncurkan secara global, sementara sistem visual yang lebih luas akan diterapkan secara bertahap hingga 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
Instagram menyebut pembaruan tersebut dirancang agar konten yang dibuat komunitas mendapat perhatian lebih besar dalam pengalaman pengguna.
Meski demikian, perubahan logo telah memicu beragam reaksi di dunia maya, termasuk kritik dari sejumlah pengguna yang menilai desain tulisan baru tersebut lebih sulit dibaca.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati