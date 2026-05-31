Orang yang Menolak Menggunakan Pesan Suara dan Memilih Pesan Teks di WhatsApp Biasanya Menunjukkan 10 Ciri Khas Berikut Ini 



JawaPos.com - Di era komunikasi digital seperti sekarang, pesan suara atau voice note sudah menjadi hal yang sangat umum digunakan. Banyak orang merasa lebih praktis berbicara langsung daripada mengetik panjang lebar. Namun menariknya, ada juga kelompok orang yang justru menghindari pesan suara dan lebih nyaman menggunakan pesan teks.



Mereka sering dianggap terlalu formal, kaku, atau bahkan “ribet” karena memilih mengetik daripada berbicara beberapa detik. Padahal menurut psikologi, preferensi komunikasi seperti ini sering kali berkaitan dengan kepribadian, cara berpikir, hingga kebutuhan emosional seseorang.



Tentu saja tidak semua orang yang menolak pesan suara memiliki karakter yang sama persis. Namun secara umum, ada beberapa pola perilaku yang cukup sering muncul pada mereka yang lebih memilih mengetik dibanding mengirim voice note.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 ciri khas yang biasanya dimiliki orang-orang tersebut menurut sudut pandang psikologi.



1. Mereka Cenderung Lebih Introvert



Salah satu alasan paling umum seseorang menghindari pesan suara adalah karena mereka memiliki kecenderungan introvert. Orang introvert biasanya merasa lebih nyaman mengekspresikan diri melalui tulisan daripada suara.



Mengetik memberi mereka waktu untuk berpikir sebelum merespons. Mereka bisa memilih kata dengan hati-hati tanpa tekanan harus langsung berbicara spontan.



Bagi introvert, komunikasi teks terasa lebih aman dan tidak terlalu menguras energi emosional dibanding berbicara langsung atau merekam suara.



2. Mereka Sangat Memikirkan Cara Penyampaian



Orang yang lebih suka teks biasanya cukup detail dalam berkomunikasi. Mereka ingin memastikan pesan yang disampaikan benar-benar jelas dan tidak menimbulkan salah paham.



Dalam pesan teks, mereka bisa mengedit, menghapus, dan menyusun ulang kalimat sebelum dikirim. Hal ini sulit dilakukan dalam pesan suara yang lebih spontan.



Karena itu, banyak dari mereka cenderung perfeksionis dalam komunikasi dan tidak nyaman jika harus berbicara tanpa persiapan.



3. Mereka Menghargai Privasi



Tidak semua orang nyaman suaranya didengar orang lain. Sebagian orang merasa pesan suara terlalu personal atau terlalu membuka ruang privasi.



Mereka khawatir suara mereka diputar di tempat umum, didengar orang lain, atau bahkan disalahartikan.



Pesan teks terasa lebih “aman” karena penerima bisa membacanya secara diam-diam tanpa harus memutar audio di sekitar banyak orang.



4. Mereka Cenderung Analitis



Menurut psikologi, orang yang lebih analitis biasanya menyukai komunikasi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan jelas.



Pesan teks memungkinkan percakapan lebih mudah dilihat kembali, dicari, dan dianalisis. Sementara pesan suara dianggap kurang praktis karena harus diputar ulang untuk menemukan informasi tertentu.



Karena itu, orang yang berpikir logis dan sistematis sering lebih nyaman menggunakan teks dibanding audio.



5. Mereka Tidak Suka Menjadi Pusat Perhatian



Beberapa orang merasa canggung mendengar suara mereka sendiri. Bahkan ada yang merasa malu ketika harus merekam suara untuk dikirim ke orang lain.



Ini sering berkaitan dengan rasa percaya diri atau kecenderungan sosial tertentu. Mereka takut terdengar aneh, salah bicara, atau dinilai dari intonasi dan cara bicara mereka.



Dengan mengetik, mereka merasa bisa “bersembunyi” di balik kata-kata tanpa terlalu terekspos secara personal.



6. Mereka Menghargai Waktu dan Efisiensi



Banyak orang yang menolak pesan suara beralasan bahwa membaca teks jauh lebih cepat daripada mendengarkan audio panjang.



Dalam dunia yang serba cepat, sebagian orang ingin langsung menangkap inti pesan tanpa harus mendengarkan pembukaan, jeda, atau pengulangan yang sering terjadi dalam voice note.



Karena itu, mereka lebih menyukai komunikasi singkat, padat, dan langsung ke inti persoalan.



7. Mereka Lebih Nyaman Mengontrol Emosi



Pesan suara sering kali memperlihatkan nada emosi secara langsung — marah, sedih, gugup, atau kecewa bisa terdengar jelas dari intonasi.



Sebaliknya, pesan teks memberi ruang lebih besar untuk menyaring emosi sebelum dikirimkan.



Orang yang terbiasa mengontrol emosi biasanya merasa teks membantu mereka tetap tenang dan rasional dalam berkomunikasi, terutama saat sedang kesal atau emosional.



8. Mereka Memiliki Kebutuhan Akan Batas Sosial



Sebagian orang melihat pesan suara sebagai bentuk komunikasi yang lebih “intim” dibanding teks biasa.



Karena itu, mereka cenderung menjaga jarak sosial tertentu dengan memilih mengetik daripada berbicara langsung melalui audio.



Dalam psikologi, ini bisa berkaitan dengan kebutuhan akan batas pribadi (personal boundaries) yang kuat.



Mereka tetap ingin berkomunikasi, tetapi dengan tingkat kedekatan yang terasa aman bagi mereka.



9. Mereka Terbiasa Berpikir Sebelum Berbicara



Orang yang suka mengetik biasanya memiliki pola pikir reflektif. Mereka tidak suka merespons secara impulsif.



Dengan teks, mereka bisa berhenti sejenak, mempertimbangkan jawaban terbaik, lalu mengirimkan respons yang lebih matang.



Inilah sebabnya banyak orang yang cerdas secara emosional atau berhati-hati dalam mengambil keputusan lebih nyaman menggunakan pesan teks daripada voice note spontan.



10. Mereka Sering Memiliki Gaya Komunikasi yang Lebih Formal



Tidak semua orang nyaman dengan komunikasi yang terlalu santai atau spontan. Sebagian orang terbiasa dengan gaya komunikasi yang rapi, sopan, dan terstruktur.



Pesan teks memberi kesan lebih formal dan profesional dibanding pesan suara.



Karena itu, orang yang terbiasa menjaga citra profesional atau memiliki pola komunikasi formal cenderung lebih memilih mengetik daripada mengirim pesan suara.



Kesimpulan



Menolak menggunakan pesan suara bukan berarti seseorang dingin, antisosial, atau tidak ramah. Dalam banyak kasus, pilihan tersebut justru mencerminkan cara berpikir, kebutuhan emosional, dan gaya komunikasi yang unik.



Sebagian orang merasa lebih nyaman berbicara langsung lewat audio, sementara yang lain merasa teks memberi mereka ruang untuk berpikir, menjaga privasi, dan berkomunikasi lebih efektif.



