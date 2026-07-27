Logo JawaPos
HomeOto Dan Tekno
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 27 Juli 2026 | 23.18 WIB

Terobosan LG dan KAIST, Teknologi Baterai Baru Diklaim Bisa Diisi 12 Menit untuk Tempuh 800 Km

Ilustrasi: Pengecasan baterai mobil listrik. (RianAlfianto/JawaPos.com).

JawaPos.com - Technology (KAIST) bersama LG Energy Solution mengumumkan keberhasilan mengembangkan teknologi baterai lithium-metal yang diklaim mampu terisi penuh hanya dalam 12 menit dengan potensi jarak tempuh hingga 800 kilometer.

Inovasi baterai kendaraan listrik terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan waktu pengisian daya yang lebih singkat. Kali ini, tim peneliti dari Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) bersama LG Energy Solution mengklaim berhasil menemukan solusi atas salah satu tantangan terbesar pada baterai lithium-metal.

Berdasarkan laporan JoongAng Daily dan The Korea Economic Daily, para peneliti berhasil mengatasi masalah ketidakseragaman antarmuka pada permukaan logam lithium saat proses pengisian daya. Temuan tersebut diyakini mampu meningkatkan performa sekaligus mempercepat proses pengisian baterai.

Atasi Masalah Dendrit pada Baterai Lithium-Metal

Selama ini, salah satu kendala utama baterai lithium-metal adalah munculnya dendrit, yakni kristal lithium yang terbentuk di permukaan anoda ketika baterai diisi ulang.

Pertumbuhan dendrit dapat mempercepat degradasi baterai, mengurangi stabilitas kinerja, memperpendek usia pakai, hingga meningkatkan risiko korsleting internal, terutama saat proses pengisian cepat (fast charging).

Profesor Teknik Kimia dan Biomolekuler KAIST, Hee Tak Kim, menjelaskan bahwa tim peneliti berhasil mengembangkan formulasi elektrolit cair baru yang mampu menekan pembentukan dendrit tersebut.

Menurutnya, elektrolit tersebut menggunakan struktur anion dengan afinitas ikatan yang lebih lemah terhadap ion lithium (Li+). Pendekatan ini membuat distribusi ion lithium di permukaan anoda menjadi lebih merata sehingga pertumbuhan dendrit dapat diminimalkan.

Cas 12 Menit, Mobil Listrik Berpotensi Tempuh 800 Kilometer

Berkat teknologi baru tersebut, baterai lithium-metal yang dikembangkan diklaim mampu menerima pengisian daya dalam waktu sekitar 12 menit dengan potensi mendukung kendaraan listrik menempuh jarak hingga 800 kilometer dalam sekali pengisian penuh.

Apabila berhasil dikomersialkan, teknologi ini berpotensi mengatasi salah satu kekhawatiran terbesar pengguna mobil listrik, yakni lamanya waktu pengisian daya dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional.

Masih Tahap Pengembangan

Meski menunjukkan hasil yang menjanjikan, teknologi baterai tersebut masih berada dalam tahap penelitian dan penyempurnaan.

Tim peneliti masih terus melakukan pengujian untuk memastikan aspek keamanan, stabilitas jangka panjang, serta kesiapan produksi massal. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jadwal komersialisasi maupun penerapan teknologi tersebut pada kendaraan listrik produksi massal.

Jika seluruh tahapan pengembangan berjalan sesuai rencana, inovasi dari KAIST dan LG Energy Solution ini berpotensi menjadi salah satu lompatan penting dalam evolusi baterai kendaraan listrik, terutama dalam menghadirkan pengisian daya super cepat tanpa mengorbankan keamanan dan daya tahan baterai.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Ilmuwan Korea Berhasil Buat Sel Kanker Usus Besar Jadi Normal, Begini Penjelasan Pakar - Image
Health Issues

Ilmuwan Korea Berhasil Buat Sel Kanker Usus Besar Jadi Normal, Begini Penjelasan Pakar

Selasa, 10 Februari 2026 | 04.24 WIB

DRMA Perkenalkan Inovasi Baterai Lithium di IIMS 2026, Dorong Penguatan EV Nasional - Image
Otomotif

DRMA Perkenalkan Inovasi Baterai Lithium di IIMS 2026, Dorong Penguatan EV Nasional

Minggu, 8 Februari 2026 | 16.38 WIB

Toyota Usul Produsen Mobil Jepang Berbagi Komponen, Strategi Baru Hadapi Gempuran Pabrikan China - Image
Otomotif

Toyota Usul Produsen Mobil Jepang Berbagi Komponen, Strategi Baru Hadapi Gempuran Pabrikan China

Senin, 27 Juli 2026 | 22.54 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore