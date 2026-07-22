Cara Mudah Pindahkan Semua Data dari HP Lama ke Samsung Galaxy S26, Begini Panduan Lengkapnya

JawaPos.com – Beralih ke smartphone baru kini semakin mudah berkat fitur Samsung Smart Switch. Bagi pengguna yang baru membeli Samsung Galaxy S26 Series, aplikasi resmi dari Samsung ini memungkinkan proses transfer data dari HP lama berlangsung dengan cepat tanpa perlu memindahkan file satu per satu.

Melalui Smart Switch, pengguna dapat memindahkan berbagai jenis data, mulai dari kontak, foto, video, pesan, riwayat panggilan, kalender, dokumen, hingga sebagian aplikasi dan pengaturan perangkat. Prosesnya juga mendukung perpindahan data dari sesama Android maupun dari iPhone.

Berikut panduan lengkapnya:

Cara pindah data ke Samsung Galaxy S26 Series menggunakan Samsung Smart Switch!

Pastikan baterai kedua perangkat mencukupi, lalu perbarui sistem operasi dan aplikasi Smart Switch ke versi terbaru.

Nyalakan Galaxy S26 dan buka aplikasi Smart Switch (umumnya sudah terpasang secara bawaan).

Di Galaxy S26, pilih Receive data, kemudian pilih jenis perangkat lama, yaitu Galaxy/Android.

Di ponsel lama, buka Smart Switch lalu pilih Send data.

Sambungkan kedua perangkat melalui Wi-Fi atau kabel USB.

Pilih data yang ingin dipindahkan, misalnya kontak, foto, video, aplikasi, dokumen, hingga pengaturan.

Tekan Transfer dan tunggu hingga proses selesai.

Setelah selesai, periksa kembali apakah seluruh data penting sudah berpindah ke Galaxy S26.

Cara transfer data dari iPhone ke Galaxy S26

Samsung juga mendukung perpindahan data dari iPhone ke Galaxy S26. Langkahnya sebagai berikut:

Buka Smart Switch di Galaxy S26.

Pilih Receive data, lalu pilih iPhone/iPad. Sambungkan kedua perangkat menggunakan kabel USB atau pilih metode nirkabel sesuai petunjuk.

Masuk menggunakan Apple ID apabila diperlukan agar data dari iCloud dapat dipindahkan.

Pilih data yang ingin dipindahkan, seperti kontak, foto, kalender, hingga dokumen.

Mulai proses transfer dan tunggu hingga selesai.

Tips agar proses transfer lebih cepat

Agar proses berjalan lancar, Samsung menyarankan beberapa hal berikut:

Isi daya kedua perangkat minimal 20 persen sebelum memulai transfer.

Gunakan kabel USB apabila membawa data dalam jumlah sangat besar karena umumnya lebih cepat dibandingkan koneksi nirkabel.

Tutup aplikasi lain selama proses berlangsung agar transfer tidak terganggu.

Jangan mematikan atau menjauhkan kedua perangkat hingga proses selesai.