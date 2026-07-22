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Nanda Prayoga, ARM
Kamis, 23 Juli 2026 | 00.42 WIB

Cara Mudah Pindahkan Semua Data dari HP Lama ke Samsung Galaxy S26, Begini Panduan Lengkapnya

Melalui Smart Switch, pengguna dapat memindahkan berbagai jenis data seperti kontak, foto, video, pesan, kalender, dokumen, hingga sebagian pengaturan perangkat. Samsung juga menyediakan opsi transfer melalui koneksi nirkabel (wireless), kabel USB, maupun cadangan dari komputer atau media penyimpanan eksternal/(Dok. Samsung) - Image

Melalui Smart Switch, pengguna dapat memindahkan berbagai jenis data seperti kontak, foto, video, pesan, kalender, dokumen, hingga sebagian pengaturan perangkat. Samsung juga menyediakan opsi transfer melalui koneksi nirkabel (wireless), kabel USB, maupun cadangan dari komputer atau media penyimpanan eksternal/(Dok. Samsung)

JawaPos.com – Beralih ke smartphone baru kini semakin mudah berkat fitur Samsung Smart Switch. Bagi pengguna yang baru membeli Samsung Galaxy S26 Series, aplikasi resmi dari Samsung ini memungkinkan proses transfer data dari HP lama berlangsung dengan cepat tanpa perlu memindahkan file satu per satu.

Melalui Smart Switch, pengguna dapat memindahkan berbagai jenis data, mulai dari kontak, foto, video, pesan, riwayat panggilan, kalender, dokumen, hingga sebagian aplikasi dan pengaturan perangkat. Prosesnya juga mendukung perpindahan data dari sesama Android maupun dari iPhone.

Berikut panduan lengkapnya:

Cara pindah data ke Samsung Galaxy S26 Series  menggunakan Samsung Smart Switch!

    • Cara transfer data dari iPhone ke Galaxy S26

    Samsung juga mendukung perpindahan data dari iPhone ke Galaxy S26. Langkahnya sebagai berikut:

  • Pilih Receive data, lalu pilih iPhone/iPad.

    • Tips agar proses transfer lebih cepat

    Agar proses berjalan lancar, Samsung menyarankan beberapa hal berikut:

    • Cara mengatasi transfer data yang gagal atau macet

    Editor: Mohamad Nur Asikin
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