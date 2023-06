Honda Elevate Resmi Meluncur Bermain di Segmen Mid Size SUV

JawaPos.com - Honda meluncurkan produk mid-size SUV terbarunya yaitu Honda Elevate, ini merupakan pertama kalinya di dunia. Peluncuran yang dilakukan hari ini [6/6] India menjadi negara pertama yang memproduksi dan menjual Honda Elevate.

Honda Elevate dikembangkan oleh Honda R&D Asia Pacific Center yang berlokasi di Thailand serta Tim R&D di India dalam merancang kendaraan yang sesuai dengan kondisi pasar di India. Terlihat pada desain eksterior, bagian depan Honda Elevate memiliki lampu depan ramping dan tajam yang menunjukkan ekspresi maskulin serta percaya diri.

Pada bagian samping memiliki tampilan karakter SUV modern serta velg berukuran 17 inci, lalu desain lampu belakang full-LED nya semakin menambah kesan modern. Honda Elevate mengusung mesin 1.5 i-VTEC DOHC yang menghasilkan tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm.

Mobil jenis SUV ini menggunakan transmisi CVT dan juga memiliki versi transmisi manual dengan 6 percepatan. Powertrain tersebut telah dioptimalkan untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan serta ramah lingkungan.

Honda Elevate telah dilengkapi teknologi Honda Connect serta teknologi keselamatan terdepan Honda Sensing dimana teknologi ini merupakan teknologi keselamatan yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengemudi dan penumpang. Teknologi ini dapat memberikan peringatan untuk secara otomatis mengambil tindakan untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Toshio Kuwahara selaku Head of Regional Unit (Asia & Oceania), Honda Motor Co., Ltd. and President and CEO, Asian Honda Motor Co., Ltd mengatakan, kalau India merupakan pasar otomotif terbesar ketiga di dunia dan hal ini sangat penting bagi Honda.

Honda Elevate kembaran BR-V yang dipasarkan di India.

"Peluncuran Honda Elevate hari ini merupakan komitmen dan aspirasi Honda untuk mengekspor mobil ini ke beberapa wilayah di seluruh dunia. India telah menjadi salah satu pusat ekspor terpenting bagi Honda yang memiliki standar kualitas tingkat tinggi dalam menghasilkan produk yang melebihi harapan pelanggan lokal dan dunia,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Semenatar Takuya Tsumura, President & CEO, Honda Cars India Ltd. mengungkapkan bahwa dengan peluncuran Honda Elevate, memulai perjalanan baru dengan penawaran produk baru kami di segmen SUV yang sedang populer di India.

"Kami yakin Elevate akan semakin memperkuat ikatan Honda dengan konsumen. Kami memiliki strategi produk dimana Honda Elevate merupakan model pertama di antara 5 SUV Honda baru yang akan diluncurkan oleh Honda di India hingga tahun 2030 mendatang”. ujarnya.