New Honda Brio 2023 Suguhkan Perubahan Luar Dalam

JawaPos.com - Salah satu line up dari PT Honda Prospect Motor [HPM] yaitu Brio tampil dengan sentuhan wajah baru. HPM resmi luncurkan model terbaru dari Honda Brio yang tetap mempertahankan performa mesin terbesar di kelasnya.

Dengan karakter Fun to Drive serta harga yang value for money, model terpopuler di Indonesia ini sekarang tampil dengan desain lebih sporty dan stylish serta fitur yang semakin lengkap.

Menurut Yusak Billy, Sales Marketing & Business Innovation Director PT HPM mengungkapkan bahwa sejak awal diluncurkan sampai saat ini, Honda Brio terus menjadi model yang sangat diminati oleh konsumen. Bahkan beberapa kali menjadi model dengan penjualan tertinggi di Indonesia.

"Kami percaya bahwa dengan desain eksterior dan interior yang semakin sporty dan stylish, fitur semakin lengkap, serta didukung mesin terbesar di kelasnya, efisiensi bahan bakar, dan harga yang terjangkau, Honda Brio akan terus menjadi mobil pilihan yang memberikan rasa bangga bagi setiap pemiliknya,” ujarnya di Jakarta.

Baca Juga : Motor CB150X Berubah Total di Ajang Honda Dream Ride Project

Perubahan Eksterior

New Honda Brio RS juga tampil semakin stand out kini lebih sporty serta penambahan berbagai fitur baru. Perubahan tampilan eksterior New Honda Brio RS meliputi New LED Headlights with LED Daytime Running Light, New Dark Chrome Front Grille Design with New RS Emblem, New LED Fog Lights.

Di susul New Power Retractable Black Door Mirror with LED Turning Signal, New Front Bumper Design, New Smoked Rear Combi Lamp, New Rear Bumper Design with Diffuser, New 15” Dark Chrome Sporty Alloy Wheel serta New Smart Entry System.

New Honda Brio hadir dengan berbagai pilihan warna mulai dari warna baru yaitu Electric Lime Metallic (Satya dan RS), Stellar Diamond Pearl (RS) dan Meteoroid Gray Metallic (Satya & RS).

Terdapat pula warna Phoenix Orange Pearl with two-tone color option (RS), Crystal Black Pearl (Satya & RS), Rallye Red (Satya) dan Taffeta White (Satya). Khusus untuk pilihan warna two tone dikenakan penambahan harga Rp 2.500.000

Baca Juga: Pasca Mudik Lakukan Hal Ini Agar Mobil Anda Tetap dalam Kondisi Optimal

Mesin

Masih mengandalkan mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, yang merupakan terbesar di kelasnya dan diklaim hemat bahan bakar. Selain itu juga transmisi 5 M/T dan CVT dengan Earth Dreams Technology, Tweeter Speaker, ECO Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front SRS Airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.

Perubahan Interior