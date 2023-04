Daihatsu Semringah di Q1 2023, Penjualan Diklaim Naik 22,6 Persen

JawaPos.com - Kinerja pasar otomotif nasional di Indonesia terus terlihat mengalami pemulihan. Cukup lama dihajar pandemi Covid-19, pelan-pelan kondisi industri kendaraan bermotor di Tanah Air mulai memperlihatkan adanya pemulihan.

Hal ini salah satunya dirasakan Astra Daihatsu Motor (ADM). Di kuartal pertama (Q1) 2023, Astra Daihatsu Motor boleh tersenyum lantaran angka penjualan mobil Daihatsu diklaim mengalami peningkatan hingga 22,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Disampaikan Marketing Director dan Director Corporate Planning & Communication Astra Daihatsu Motor (ADM) Sri Agung Handayani, selama periode Januari-Maret 2023 atau kuartal I 2023, penjualan ritel Daihatsu sudah mencapai 57.567 unit. Sementara itu di periode yang sama tahun sebelumnya, penjualan Daihatsu sekitar 46.000 unit.

"Januari sampai Maret 2023, jualannya Daihatsu itu 57.567 unit. Dibandingkan tahun lalu, naiknya 22,6 persen," ungkap Sri Agung kepada awak media di sela-sela acara buka puasa bersama yang digelar ADM, di Jakarta, Kamis (6/4) malam.

Sri Agung menambahkan, secara volume dan kontribusi model, penjualan ritel Daihatsu pada kuartal satu 2023 masih didominasi oleh tiga model utama, yaitu Sigra, Gran Max Pick Up, dan Xenia. Ketiga model tersebut diketahui konsisten menopang kinerja ADM selama beberapa tahun terakhir.

"Penjualannya masih didominasi Sigra. Untuk Grand Max, permintaannya juga selalu bagus. Mungkin juga buat support menuju Lebaran, biasanya untuk angkutan logistik dan lain-lain," ungkap Sri Agung.

Sementara untuk mendongkrak penjualan di 2023, ADM juga baru saja meluncurkan model Low Cost Green Car (LCGC) generasi terbarunya yakni All New Astra Daihatsu Ayla. Model ini hadir dengan berbagai pembaruan dari sisi desain hingga teknologi dibandingkan generasi sebelumnya.

"Untuk Ayla, kita baru buat regional launching di beberapa kota. Sejauh ini penjualannya juga baik," lanjut Sri Agung.

All New Daihatsu Ayla juga disebut menjadi model yang menyumbang pencapaian cukup besar. Sayangnya, Sri Agung enggan merinci angka detail pencapaian All New Ayla.

"Intinya, model 1.200 cc masih mendominasi penjualan All New Daihatsu Ayla. Kalau baru peluncuran, memang sering sekali model tertingginya yang diminati," tandas Sri Agung.

Dalam kesempatan buka puasa tersebut, ADM turut menggelar beberapa kegiatan sedekah kepada anak yatim dan pengurus masjid. Santunan diberikan terdekat kepada pihak-pihak yang dekat dengan markas ADM di kawasan industri Sunter, Jakarta Utara.