Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Dimas Choirul
Sabtu, 7 November 2026 | 20.48 WIB

Rekam Jejak 6 Pejabat Baru BGN, dari Jaksa KPK hingga Kemenkes

Sebanyak enam pejabat baru pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi dilantik pada Jumat (6/11). (Dok. BGN) - Image

Sebanyak enam pejabat baru pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi dilantik pada Jumat (6/11). (Dok. BGN)

JawaPos.com - Sebanyak enam pejabat baru pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi dilantik pada Jumat (6/11).

Mereka berasal dari beragam latar belakang instansi, termasuk di antaranya KPK dan Kementerian Kesehatan, selain tentunya dari internal BGN.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi. 

BGN juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah untuk menghadirkan perspektif dan pengalaman yang dapat mendukung perbaikan tata kelola.

"Kami membutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dan rekam jejak yang baik untuk bersama-sama melakukan berbagai perbaikan di lingkungan BGN," ujar Arumsari.

Kehadiran pejabat dari berbagai latar belakang instansi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi besar, terutama dalam memperkuat tata kelola yang sedang dibangun di BGN.

Ia menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup empat pejabat pimpinan tinggi pratama dan dua pejabat administrator.

Sejumlah pejabat yang dilantik berasal dari internal BGN, sementara lainnya merupakan bagian dari sinergi dan penugasan lintas instansi, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Arumsari, keterlibatan pejabat dengan pengalaman dari berbagai instansi menjadi salah satu kebutuhan BGN sebagai lembaga yang relatif baru dan masih terus membangun kapasitas organisasinya.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sumber daya manusia sekaligus menghadirkan masukan, pemikiran, dan solusi dalam menjawab berbagai tantangan kelembagaan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kepala BGN Klaim MBG jadi Instrumen Penggerak Ekonomi Petani dan Peternak Lokal - Image
Ekonomi

Kepala BGN Klaim MBG jadi Instrumen Penggerak Ekonomi Petani dan Peternak Lokal

Kamis, 5 November 2026 | 06.17 WIB

Dua Mantan Pejabat KPK Masuk BGN, Diharap Bisa Turunkan Potensi Korupsi MBG - Image
Nasional

Dua Mantan Pejabat KPK Masuk BGN, Diharap Bisa Turunkan Potensi Korupsi MBG

Kamis, 5 November 2026 | 05.29 WIB

SPPG Tak lagi Dapat Rp 6 Juta per Hari, BGN Tetapkan Biaya Operasional Rp 3.000 per Penerima Manfaat - Image
Ekonomi

SPPG Tak lagi Dapat Rp 6 Juta per Hari, BGN Tetapkan Biaya Operasional Rp 3.000 per Penerima Manfaat

Kamis, 5 November 2026 | 03.30 WIB

Terpopuler

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam - Image
1

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

6

Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

7

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

8

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

9

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

10

Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore