Profil Brigjen I Made Agus Prasatya Dirregident Baru, Perwira yang Modernisasi Sistem Lalu Lintas

Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol I Made Agus Prasatya. (Polri)

JawaPos.com - Brigjen Pol I Made Agus Prasatya mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri. Jenderal bintang satu ini memiliki profil mentereng di bidang lalu lintas.

Made Agus dikenal konsisten melakukan invonasi dalam jabatan yang dia emban. Dia beriorientasi kepada peningkatan layanan publik.

Dia turut berkontribusi dalam mendorong modernisasi sistem lalu lintas, meningkatkan transparansi penegakan hukum, serta memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Beberapa pekerjaan besar yang dilakukannya adalah terlibat dalam upaya optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik.

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Penguatan sistem ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan lalu lintas untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.

Lalu Made Agus berkontribusi dalam pembenahan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda tilang. Program ini demi menciptakan transparansi tata kelola penegakan hukum.

Selama bertugas, Made Agus menunjukan kepemimpinan yang humanis. Seperti saat menjabat sebagai Dirlantas Polda Sulawesi Selatan, ia pernah menjadi perhatian publik ketika duduk lesehan di atas aspal dan sarapan nasi pecel bersama sekitar 150 personel yang bertugas dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 di Bali.

Perwira berusia 49 tahun ini diketahui sebagai lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998. Ia mengawali karier sebagai Pama Polres Bantul Polda DIY pada 1999, kemudian bertugas sebagai Kanit II Satlantas Polres Kota Yogyakarta pada 2000.

Adapun jabatan strategis yang pernah diembang seperti Kapolres Trenggalek pada 2015, Kapolres Madiun pada 2016, Wadirlantas Polda Metro Jaya pada 2018, Dirlantas Polda DIY pada 2019, Kabagtik Korlantas Polri pada 2022, serta Dirlantas Polda Sulawesi Selatan pada 2023.

Kabagrenmin Korlantas Polri 2024-2026. Pada Juni 2026, ia dipercaya menjabat Dirgakkum Korlantas Polri sebelum kemudian mendapat amanah sebagai Dirregident Korlantas Polri pada Oktober 2026.

Dari sisi pendidikan, ia menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), meraih gelar Magister Humaniora dari Universitas Gadjah Mada pada 2007, serta menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Brawijaya pada 2023. Ia juga mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) pada 2013.

Selama bertugas, dia lama berkecimpung di bidang lalu lintas. Dia mengembangkan kepemimpinan dengan kemajuan teknologi agar pelayanan publik berjalan cepat, mudah, dan transparan.

Kini, sebagai Dirregident Korlantas Polri, ia mengemban tanggung jawab dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. Komitmen untuk terus berinovasi, bekerja secara optimal, dan menjaga kualitas pelayanan menjadi prinsip penting dalam menjalankan amanah tersebut.

Bagi Made Agus, keberhasilan pelaksanaan tugas tidak hanya diukur dari pencapaian organisasi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dengan semangat pengabdian dan perbaikan berkelanjutan, ia berupaya memastikan setiap inovasi dan langkah pembenahan tetap berpijak pada kepentingan publik.