Profil Irjen Pol Eko Hadi, Eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Tersangka Penyadapan Prabowo

JawaPos.com - Irjen Pol Eko Hadi Santoso menjadi salah satu dari tiga nama tersangka dalam kasus penyadapan dan ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Jabatan terakhirnya di Mabes Polri adalah Widyaswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Eko tercatat sebagai salah seorang lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999.

Nama Eko melambung saat mendapat kepercayaan menjadi Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri. Dia tercatat pernah menangani sejumlah kasus besar.

Termasuk diantaranya penindakan terhadap sejumlah jejaring besar dalam peredaran gelap narkoba. Diantaranya jaringan gembong kakap Fredy Pratama yang hingga kini masih buron.

Sebelum bertugas sebagai dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Eko bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Dia menduduki jabatan kapolres atau kursi nomor satu di satuan kerja (satker) kewilayahan tersebut.

Eko juga tercatat sebagai salah seorang lulusan dari SMA Taruna Nusantara Magelang pada 1996. Dari SMA tersebut, dia melanjutkan pendidikan ke Akpol hingga lulus pada 1999.

Kini dia harus berhadapan dengan hukum. Dia menjadi tersangka bersama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

”Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin pada Selasa malam (3/11).