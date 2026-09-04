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Ryandi Zahdomo
Sabtu, 5 September 2026 | 00.49 WIB

Pendaftaran Komnas Disabilitas 2026 Dibuka: Ini Syarat dan Tahapan Seleksinya

Ketua Panitia Seleksi Muhammad Nuh bersama panelis lainnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Ketua Panitia Seleksi Muhammad Nuh bersama panelis lainnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Panitia Seleksi (Pansel) terbuka Jabatan Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) resmi membuka pendaftaran calon anggota untuk periode 2026–2031 mulai 7 September 2026.

Proses rekrutmen ini dirancang untuk menjaring figur-figur terbaik yang akan mengawal hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia selama lima tahun ke depan.

Ketua Panitia Seleksi Muhammad Nuh menjelaskan, seluruh peserta harus melewati delapan tahapan ketat sebelum nama-nama terpilih diserahkan kepada Presiden.

"Ada delapan tahapan yang nantinya akan dilalui, mulai dari tahapan pengumuman yang hari ini diumumkan sampai tahapan penetapan. Nanti akan ditetapkan, diusulkan ke Presiden," ujar Muhammad Nuh saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/9).

Tahapan tersebut meliputi:

- Pengumuman

- Pendaftaran

- Seleksi administrasi

- Tes kompetensi berbasis komputer (CAT)

- Penulisan makalah

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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