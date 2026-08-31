TNI AD Sebut Jembatan Gantung Pongpet Pangandaran yang Ambruk Dibangun oleh Kodim untuk Bantu Warga

JawaPos.com - TNI AD mengungkap alasan pembangunan Jembatan Gantung Pongpet di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), yang ambruk usai diresmikan. Kodim 0625/Pangandaran mengatakan membangun jembatan tersebut untuk membantu warga.
Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono, jembatan gantung itu dibangun sebagai upaya membantu meningkatkan akses dan konektivitas masyarakat Desa Margacinta dan sekitarnya.
”Kehadirannya diharapkan dapat mendukung mobilitas serta aktivitas sosial dan ekonomi warga,” kata dia pada Senin (31/8).
Namun, untuk sementara waktu jembatan yang diresmikan pada Minggu (30/8) itu tidak dapat difungsikan. TNI AD masih melakukan perbaikan pasca insiden lepasnya tali sling bagian kiri jembatan.
”TNI AD memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan terukur dengan mengutamakan keselamatan masyarakat,” ucap Donny.
Melalui keterangannya, Angkatan Darat meluruskan informasi yang menyebut jembatan tersebut ambruk saat diresmikan. Menurut TNI AD, jembatan tersebut tidak ambruk.
Tali sling bagian kiri jembatan lepas karena tidak kuat menahan beban 50 orang yang melintas secara bersamaan. Padahal, di sekitar jembatan sudah dipasang papan pemberitahuan terkait dengan kapasitas dan kemampuan jembatan.
Dalam papan pemberitahuan itu tertulis jelas bahwa jembatan gantung tersebut seharusnya hanya dilintasi 3 orang atau 1 sepeda motor secara bergantian. Karena kemarin yang melintas sangat banyak, tali sling jembatan itu lepas.
”Antusiasme warga setelah prosesi peresmian menyebabkan ketentuan tersebut tidak diindahkan. Peristiwa terjadi saat jajaran Forkopimda bersama masyarakat bergerak menuju lokasi acara setelah prosesi pengguntingan pita oleh bupati Pangandaran,” terang Donny.
Menurut jenderal bintang satu TNI AD tersebut, pelurusan informasi perlu disampaikan agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi dan penyebab insiden yang viral di media sosial (medsos) tersebut.
Tujuannya agar tidak terjadi penyesatan informasi maupun misinterpretasi terhadap fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dia menegaskan, TNI AD berkomitmen untuk terus hadir bersama masyarakat, membantu mengatasi kesulitan di lapangan.
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"Serta memastikan setiap pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat dengan tetap mengutamakan aspek keamanan dan kelayakan," imbuhnya.
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