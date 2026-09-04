Pakar Hukum sebut Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah Melanggar KUHAP

JawaPos.com - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan (UPH), Prof. Jamin Ginting menilai terdapat kecacatan prosedur dalam penetapan tersangka kepada Eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Materi yang disorot ini karena Febrie tidak pernah diperiksa terlebih dahulu sebelum penetapan tersangka. Langkah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jamin mengatakan, kecukupan alat bukti sebelum penetapan tersangka tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar prosedur.

"Dalam KUHAP terkait penetapan tersangka diatur dalam Pasal 90 syarat subyektif: patut diduga; objektif: berdasarkan dua alat bukti yang sah. Memang secara tekstual tidak dipersyaratkan harus sudah diperiksa terlebih dahulu calon tersangka sebagai saksi," ujar Prof. Jamin di Jakarta, Jumat (4/9).

Dia menyampaikan, kebebasan diskresioner penyidik tersebut dibatasi secara ketat oleh larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah (presumption of guilt). Hal ini tertuang dalam Pasal 91 KUHAP serta doktrin turunan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/2014.

"Dengan tidak pernahnya diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka, maka sebenarnya penyidik sudah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar hak asasi," ucap Jamin.

"Subjek tersebut tidak dapat mempersiapkan dirinya untuk pembelaan karena kedudukannya disamakan dengan saksi-saksi lainnya, sehingga ada tindakan menyalahgunakan keadaan untuk mengelabui pihak yang sebenarnya sudah diketahui sejak awal akan dijadikan tersangka," imbuhnya.

Jamin mengatakan, Febrie dijerat dengan pasal korupsi dan TPPU yang membutuhan pembuktian kompleks. Oleh karena itu, perlu diterapkan objektivitas dalam penanganan perkara.