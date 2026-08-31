Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Senin, 31 Agustus 2026 | 18.40 WIB

Profil Gus Kikin, Cicit KH Hasyim Asy'ari yang jadi Ketua Umum PBNU 2026-2031

KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin (dua dari kanan) terpilih sebagai Ketua PBNU masa khidmat 2026-2031. (Istimewa) - Image

KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin (dua dari kanan) terpilih sebagai Ketua PBNU masa khidmat 2026-2031. (Istimewa)

JawaPos.com - KH Abdul Hakim Mahfudz atau akrab disapa Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031.

Gus Kikin terpilih melalui rapat sembilan kiai anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).

Nama Gus Kikin sebelumnya masuk dalam bursa lima kandidat Ketua Umum PBNU.

Terpilihnya Gus Kikin sekaligus membawa pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng tersebut ke posisi tertinggi dalam struktur kepengurusan PBNU untuk periode lima tahun mendatang.

Profil Gus Kikin

Gus Kikin memiliki nama lengkap KH Abdul Hakim Mahfudz. Ia lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 17 Agustus 1958.

Ia merupakan cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy'ari dari jalur ibu.

Gus Kikin merupakan putra KH Mahfudz Anwar, pendiri Pesantren Sunan Ampel Jombang, dan Nyai Hj Abidah Ma'shum.

Sementara itu, Nyai Hj Abidah Ma'shum merupakan putri Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, yang merupakan putri sulung KH M Hasyim Asy'ari.

Latar belakang keluarga tersebut membuat Gus Kikin tumbuh dalam lingkungan pesantren yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah berdirinya NU.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Presiden Prabowo Bakal Tutup Muktamar NU di Jombang Hari Ini - Image
Nasional

Presiden Prabowo Bakal Tutup Muktamar NU di Jombang Hari Ini

Senin, 31 Agustus 2026 | 14.23 WIB

Muktamar ke-35 NU di Jombang Sempat Ricuh, Gus Ipul: Biasa, Itu Pernak-Pernik - Image
Berita Daerah

Muktamar ke-35 NU di Jombang Sempat Ricuh, Gus Ipul: Biasa, Itu Pernak-Pernik

Senin, 31 Agustus 2026 | 06.05 WIB

9 Ulama Terpilih jadi Anggota AHWA Muktamar ke-35 NU, Nurul Huda Djazuli Raih Suara Terbanyak - Image
Berita Daerah

9 Ulama Terpilih jadi Anggota AHWA Muktamar ke-35 NU, Nurul Huda Djazuli Raih Suara Terbanyak

Senin, 31 Agustus 2026 | 04.28 WIB

Terpopuler

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa - Image
1

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

2

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

3

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

4

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

5

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!

7

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

8

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

9

Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?

10

Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore