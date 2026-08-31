Profil Gus Kikin, Cicit KH Hasyim Asy'ari yang jadi Ketua Umum PBNU 2026-2031

KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin (dua dari kanan) terpilih sebagai Ketua PBNU masa khidmat 2026-2031. (Istimewa)
JawaPos.com - KH Abdul Hakim Mahfudz atau akrab disapa Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031.
Gus Kikin terpilih melalui rapat sembilan kiai anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).
Nama Gus Kikin sebelumnya masuk dalam bursa lima kandidat Ketua Umum PBNU.
Terpilihnya Gus Kikin sekaligus membawa pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng tersebut ke posisi tertinggi dalam struktur kepengurusan PBNU untuk periode lima tahun mendatang.
Gus Kikin memiliki nama lengkap KH Abdul Hakim Mahfudz. Ia lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 17 Agustus 1958.
Ia merupakan cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy'ari dari jalur ibu.
Gus Kikin merupakan putra KH Mahfudz Anwar, pendiri Pesantren Sunan Ampel Jombang, dan Nyai Hj Abidah Ma'shum.
Sementara itu, Nyai Hj Abidah Ma'shum merupakan putri Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, yang merupakan putri sulung KH M Hasyim Asy'ari.
Latar belakang keluarga tersebut membuat Gus Kikin tumbuh dalam lingkungan pesantren yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah berdirinya NU.
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