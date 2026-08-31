Mabes Polri Ungkap Alasan di Balik Mutasi dan Rotasi Pati dan Pamen, Tingkatkan Efektivitas Tugas

JawaPos.com - Lewat 3 surat telegram, Mabes Polri melakukan mutasi dan rotasi 424 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Salah satu alasannya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Korps Bhayangkara.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir telah mengkonfirmasi terbitnya surat telegram bernomor ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026 pada Minggu (30/8).

Menurut Isir, dari total 424 pati dan pamen, sebanyak 344 personel mendapat promosi atau penempatan pada jabatan baru. Sisanya, menyelesaikan pendidikan, berangkat pendidikan, dan memasuki masa pensiun.

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”Pada prinsipnya, seluruh proses mutasi ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat kepemimpinan, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” kata Isir pada Senin (31/8).

Jenderal bintang dua Polri itu mengakui, rotasi ratusan pati dan pamen itu mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun jajaran kewilayahan. Perubahan jabatan itu merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, serta kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas.

”Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pada jabatan baru tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi,” jelasnya.

Beberapa jabatan strategis yang masuk dalam mutasi dan rotasi itu diantaranya adalah posisi (Astamaops) Kapolri yang kini diisi oleh Irjen Pol Roycke Harry Langie. Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) itu dipercaya menggantikan Komjen M. Fadil Imran yang dimutasikan sebagai Pati Stamaops Polri dalam rangka pensiun.

Dengan begitu, Roycke akan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi komjen. Sementara posisi Kapolda Sulut nantinya diisi oleh Brigjen Pol Yudo Hermanto yang sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri. Dia juga akan mendapat kenaikan pangkat menjadi irjen.

Selain itu, rotasi kepemimpinan terjadi di Polda Papua Barat Daya. Brigjen Pol Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau diangkat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Sementara Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat Daya mendapat penugasan baru.

Jabatan Wakapolda Riau selanjutnya diemban Brigjen Pol Simson Zet Ringu yang sebelumnya menjabat Wakapolda Gorontalo. Sementara posisi Wakapolda Gorontalo dipercayakan kepada Kombes Dedy Suhartono yang sebelumnya bertugas di Korlantas Polri.