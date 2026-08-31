Suara Gemuruh Usai Gempa Flores Fenomena Alami, Pakar Minta Warga Jangan Panik

JawaPos.com - Suara gemuruh dari bawah tanah yang terdengar di pesisir utara Flores pasca-gempa magnitudo 7,7 dipastikan merupakan fenomena akustik alami akibat gelombang seismik.

Hal itu bukan pertanda akan terjadinya gempa susulan yang lebih besar, sehingga warga tidak perlu panik.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, mengimbau masyarakat agar tidak cemas karena suara dentuman berfrekuensi rendah tersebut timbul saat getaran batuan terkonversi menjadi gelombang suara di udara.

"Dalam seismologi, fenomena ini timbul akibat gelombang seismik yang merambat melalui batuan. Sebagian energi getarannya terkonversi menjadi gelombang akustik di udara sehingga manusia mendengarnya sebagai suara gemuruh," kata Daryono dikutip Senin (31/8).

Mekanisme Terjadinya Suara Dentuman Gelombang P (kompresional) yang memiliki kecepatan paling tinggi dirasakan terlebih dahulu sebelum guncangan utama.

Proses rekah (ruptur) patahan batuan ini sering memicu suara dentuman mendahului atau bersamaan dengan getaran permukaan.

Fenomena efek akustik ini cenderung terdengar lebih kuat pada episenter gempa dangkal.

Interaksi getaran tanah dengan bangunan, atap, dan pepohonan kerap menghasilkan suara mirip guntur panjang atau dentuman mirip kereta lewat.

Struktur geologi di kawasan Flores turut memperkuat suara yang terdengar oleh warga.

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