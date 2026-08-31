Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Senin, 31 Agustus 2026 | 12.58 WIB

Suara Gemuruh Usai Gempa Flores Fenomena Alami, Pakar Minta Warga Jangan Panik

Kondisi kerusakan rumah yang terdampak gempa M 7,7 Flores di Desa Peoza Karamba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/8). (Dok/BNPB) - Image

Kondisi kerusakan rumah yang terdampak gempa M 7,7 Flores di Desa Peoza Karamba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/8). (Dok/BNPB)

JawaPos.com - Suara gemuruh dari bawah tanah yang terdengar di pesisir utara Flores pasca-gempa magnitudo 7,7 dipastikan merupakan fenomena akustik alami akibat gelombang seismik.

Hal itu bukan pertanda akan terjadinya gempa susulan yang lebih besar, sehingga warga tidak perlu panik.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, mengimbau masyarakat agar tidak cemas karena suara dentuman berfrekuensi rendah tersebut timbul saat getaran batuan terkonversi menjadi gelombang suara di udara.

"Dalam seismologi, fenomena ini timbul akibat gelombang seismik yang merambat melalui batuan. Sebagian energi getarannya terkonversi menjadi gelombang akustik di udara sehingga manusia mendengarnya sebagai suara gemuruh," kata Daryono dikutip Senin (31/8).

Mekanisme Terjadinya Suara Dentuman

Gelombang P (kompresional) yang memiliki kecepatan paling tinggi dirasakan terlebih dahulu sebelum guncangan utama.

Proses rekah (ruptur) patahan batuan ini sering memicu suara dentuman mendahului atau bersamaan dengan getaran permukaan.

Fenomena efek akustik ini cenderung terdengar lebih kuat pada episenter gempa dangkal.

Interaksi getaran tanah dengan bangunan, atap, dan pepohonan kerap menghasilkan suara mirip guntur panjang atau dentuman mirip kereta lewat.

Struktur geologi di kawasan Flores turut memperkuat suara yang terdengar oleh warga.

Lapisan sedimen lunak dan kawasan karst berongga mengalami amplifikasi getaran (site amplification).

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tidak Hanya Konsentrasi untuk Muktamar, Muktamirin NU Juga Peduli Korban Gempa NTT - Image
Nasional

Tidak Hanya Konsentrasi untuk Muktamar, Muktamirin NU Juga Peduli Korban Gempa NTT

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.22 WIB

Percepat Pemulihan Pascabencana, PNRE Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di NTT - Image
Berita Daerah

Percepat Pemulihan Pascabencana, PNRE Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di NTT

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07.02 WIB

12 Daerah Terisolasi Pascagempa di NTT, Distribusi Logistik Tempuh Perjalanan Medan Berat - Image
Berita Daerah

12 Daerah Terisolasi Pascagempa di NTT, Distribusi Logistik Tempuh Perjalanan Medan Berat

Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.55 WIB

Terpopuler

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa - Image
1

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

2

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

3

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

4

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

5

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!

7

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

8

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

9

Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?

10

Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore