Viral, Guru SD di Lampung Utara Ungkap Siswanya Temukan Peluru Senapan Angin dalam Daging MBG

Penemuan peluru senapan angin dalam menu MBG, video instagram @feedmedsos, dikutip Kamis (27/8)/(Ig: @feedmedsos)
JawaPos.com — Seorang guru di SD Negeri 3 Kelurahan Sidangsari, Kotabumi, Lampung Utara, mengungkap temuan benda diduga peluru senapan angin di dalam potongan daging dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Temuan tersebut kemudian disiarkan melalui video hingga beredar luas di media sosial (medsos).
Dalam video yang beredar, guru tersebut memperlihatkan benda yang disebutnya sebagai peluru senapan angin. Ia juga mengaku telah meminta konfirmasi kepada Babinsa di sekolah terkait benda tersebut.
“Ini murid saya kelas lima, Ardi, menemukan satu buah peluru senapan angin di dalam daging. Nih. Nih ya, peluru senapan angin,” kata guru tersebut dalam video instagram @feedmedsos, dikutip Kamis (27/8).
Ia kemudian mengklaim telah menanyakan temuan itu kepada Babinsa bernama Andi Safari. Menurutnya, Babinsa membenarkan bahwa benda tersebut merupakan peluru senapan angin.
“Dan kebenaran peluru ini sudah saya tanya sama Pak tentara, Pak Babin di sekolahan kami ya, Pak Babinsa Pak Andi Safari, bahwa benar adanya ini peluru senapan angin,” ujarnya.
Guru tersebut kemudian mempertanyakan tanggung jawab pengelola dapur MBG atas temuan tersebut. Ia juga menyinggung persoalan sebelumnya yang menurutnya belum mendapatkan penyelesaian.
“Nah, jadi ini maksudnya apa yang punya Dapur MBG? Yang kekeuh dari kemarin tidak mau mengakui kesalahan, ini buat kesalahan lagi. Yang kemarin kamu nggak minta maaf, sekarang kamu buat kesalahan lagi,” katanya.
Ia bahkan mempertanyakan bagaimana benda tersebut dapat berada di dalam makanan yang dikonsumsi siswa.
“Maksud kamu apa kasih peluru dalam daging anak murid saya ini? Kamu mau bunuh dia? Atau peluru ini mau saya suruh makan sama kamu biar kamu puas?” ucapnya.
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Jawa Pos
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