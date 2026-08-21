Budiman Sudjatmiko Minta Komoditas Pangan MBG Disuplai MBR

JawaPos.com - Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau miskin di desa diminta tidak hanya sekadar menjadi penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka bisa dilibatkan sebagai penyuplai komoditas pangan untuk MBG.

Dorongan itu ditegaskan oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. Menurut dia, digitalisasi desa harus menjadi instrumen untuk memperkuat pengentasan kemiskinan, bukan sekadar digitalisasi pelayanan.

Data yang akurat dan mutakhir diperlukan untuk mengetahui kondisi warga, potensi ekonomi, sekaligus menentukan intervensi pemerintah secara tepat sasaran. Pendekatan tersebut harus terhubung dengan program prioritas nasional, salah satunya program MBG.

Dia meminta program MBG tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa dengan mengoptimalkan pasokan pangan dari wilayah setempat.

“MBG harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa. Masyarakat berpenghasilan rendah jangan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam produksi dan rantai pasoknya,” ujar Budiman saat melakukan Tilik Desa Digital di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali, Kamis (20/8).

Komoditas pangan seperti telur, beras, sayuran, ikan, dan lainnya dapat diproduksi masyarakat desa dan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih. Dengan demikian, belanja program pemerintah dapat sekaligus menciptakan pasar bagi produksi masyarakat dan memperkuat perputaran ekonomi lokal.

Dengan demikian, digitalisasi mampu berfungsi menghubungkan seluruh proses tersebut. Mulai dari data warga, potensi produksi, pembiayaan, kelembagaan ekonomi, hingga akses pasar.

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