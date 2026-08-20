Bergerak Sejak Hari Pertama, TNI Sudah Kerahkan 4.477 Prajurit dan 27 Alutsista untuk Bantu Penanggu

Para prajurit TNI bersama petugas dari instansi lain membantu korban terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT pada Rabu (15/8). (TNI)
JawaPos.com - Untuk membantu korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI mengerahkan 4.477 prajurit dan 27 alat utama sistem persenjataan (alutsista). Semua digerakkan sejak pertama kali gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyampaikan bahwa, instansinya terus bekerja untuk meringankan beban korban terdampak gempa. Kehadiran TNI di lokasi bencana juga menunjukkan hadirnya negara di tengah kesulitan masyarakat.
”TNI sudah mengerahkan sejumlah 4.477 personil untuk membantu penanggulangan dan percepatan pemulihan di NTT,” kata Nas kepada awak media pada Kamis (20/8).
Ribuan prajurit itu terdiri atas personel TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Demikian pula dengan 27 alutsista yang dikerahkan. Semua berasal dari 3 matra TNI. Mulai pesawat, helikopter, kapal, sampai kendaraan angkut seperti truk. TNI mengerahkan semua untuk membantu penanggulangan bencana di NTT.
Secara lebih terperinci, Mabes TNI mengungkapkan bahwa dukungan alutsista TNI terdiri atas 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI milik TNI AD. Alutsista tersebut digunakan untuk mendukung mobilitas personel, distribusi bantuan, serta penanganan masyarakat terdampak.
”Lebih kurang saat ini sudah mencapai 251.317 ton bantuan dari TNI untuk saudara kita yang di NTT,” ujarnya.
Pengerahan personel, alutsista, dan bantuan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. TNI akan terus berkoordinasi dan memperkuat penanganan bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, serta instansi terkait.
Nas memastikan, TNI juga akan memperkuat dukungan personel dan alutsista sampai penanggulangan gempa bumi tersebut tuntas. Berdasar data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 72 korban meninggal dunia pasca gempa. Angka tersebut masih mungkin bertambah.
Tidak hanya itu, sebanyak 900 korban luka-luka, 82.691 korban terpaksa mengungsi, dan 29.001 rumah rusak. Baik rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Perlu kerja sama semua pihak untuk menanggulangi dan memulihkan NTT pasca gempa.
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