Bantu Penanganan Karhutla di Berbagai Daerah, TNI Kerahkan Ribuan Prajurit

Para prajurit TNI memadamkan api di lokasi karhutla. Belasan ribu personel dikerahkan untuk membantu penanganan karhutla di berbagai daerah Indonesia. (TNI)
JawaPos.com - Sebanyak 14.167 prajurit TNI dikerahkan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.
Mereka bergerak bersama unsur lain dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dalam keterangan resmi yang diautentifikasi oleh Kabidpenum Pusat Penerangan (Puspen) TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, para prajurit TNI tersebut kini terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk lewat dukungan berbagai sarana dan peralatan pemadaman.
”Penanganan karhutla dilaksanakan oleh satuan TNI di sejumlah wilayah yang terdampak, bersinergi dengan pemerintah daerah, Polri, pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, instansi terkait lainnya, serta masyarakat,” terang dia.
Upaya yang dilakukan oleh ribuan prajurit tersebut terdiri atas pemadaman api, patroli, pemantauan, pencegahan, dan penanganan dampak karhutla sesuai dengan kondisi dan perkembangan situasi di masing-masing daerah. Tidak hanya itu, Mabes TNI memerintahkan seluruh satuan siap siaga pengamanan karhutla.
”Kesiapsiagaan dilakukan melalui penyiapan personel dan materiil, pemantauan wilayah, patroli serta koordinasi dengan unsur terkait,” imbuhnya.
Dengan begitu, kekuatan TNI dapat digerakkan secara cepat dan tepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam penanganan karhutla. Mabes TNI memastikan, bersama pemerintah daerah, Polri, pemadam kebakaran, BNPB, BPBD, Manggala Agni, instansi terkait lainnya, para prajurit berusaha sebaik mungkin menangani karhutla.
”Kesiapsiagaan personel dan materiil terus dipelihara agar dapat digerakkan secara cepat sesuai perkembangan situasi di lapangan, sekaligus memastikan kondisi wilayah tetap aman dan kondusif,” ucap Agung.
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Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengungkapkan bahwa pihaknya mengirimkan 3 pesawat untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan.
”Pesawat tersebut terbang dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat siang (21/8), menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat dukungan penanganan karhutla di wilayah tersebut,” kata dia.
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