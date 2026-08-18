Momen Kepala BGN Sudaryono Lari Bawa Ompreng MBG, Serahkan ke Prabowo-Gibran

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mencuri perhatian saat puncak Karnaval Kemerdekaan HUT ke-81 RI di kawasan Monas, Jakarta, Senin (17/8) malam.

Mengenakan pakaian ala chef, Sudaryono tiba-tiba turun dari mobil hias dan berlari membawa ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) ke arah panggung kehormatan.

Aksi tersebut terjadi ketika mobil hias BGN melintas di depan panggung utama yang ditempati Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sudaryono terlihat mengenakan pakaian juru masak berwarna putih, lengkap dengan topi chef dan apron berlogo BGN. Dia kemudian turun dari kendaraan parade sambil membawa wadah makan MBG.

Sudaryono berlari menuju pembatas panggung kehormatan. Setelah tiba di bawah panggung, dia mengangkat ompreng tersebut dan menyerahkannya kepada Presiden Prabowo.

"Sekarang dikasih label Pak! (Omprengnya)," ujar Sudaryono memberikan ompreng ke Prabowo.

Prabowo yang didampingi Gibran kemudian menerima langsung ompreng tersebut. Keduanya terlihat tersenyum saat menerima wadah makanan dari Sudaryono.

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