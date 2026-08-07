Menko Zulhas ke Kepala BGN Sudaryono: Belum Sebulan Menjabat Turun Berapa Kilo?

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melontarkan candaan atau kelakar kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Rapat Koordinasi Terbatas Perbaikan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8).

Di hadapan para awak media, Zulhas menyoroti perubahan fisik Sudaryono yang dinilainya lebih langsing sejak menjabat sebagai Kepala BGN.

"Nih Mas Dar udah turun berapa kilo nih? Ya ini baru belum sebulan udah turun berapa kilo sih, kok langsing sekali?" ujar Zulhas.

Candaan tersebut disambut tawa para hadirin serta awak media. Zulhas kemudian memuji etos kerja Sudaryono dan berharap BGN dapat ditangani dengan baik di bawah kepemimpinannya dalam beberapa bulan ke depan.

"Ini kerjanya luar biasa, anak muda tapi mudah-mudahanlah ya sebulan dua bulan apa namanya BGN bisa ditangani dengan baik," ungkapnya.

Diketahui, Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7) menggantikan Nanik S Deyang.

Pengangkatan Sudaryono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BGN.

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