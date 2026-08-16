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Syahrul Yunizar
Senin, 17 Agustus 2026 | 03.25 WIB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddi Beri Penghormatan kepada Para Veteran

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam acara puncak peringatan Hari Veteran di Jakarta pada 12 Agustus lalu. (Tim Media Menhan Sjafrie Sjamsoeddin) - Image

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam acara puncak peringatan Hari Veteran di Jakarta pada 12 Agustus lalu. (Tim Media Menhan Sjafrie Sjamsoeddin)

JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan penghormatan kepada para veteran yang memperingati Hari Veteran Nasional pada 10 Agustus lalu. Dia menekankan bahwa kehormatan para veteran adalah resultan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sjafrie yang juga purnawirawan TNI itu menyampaikan bahwa kehormatan para veteran bukan sekedar simbol, melainkan hasil nyata dari pengabdian yang telah dijalani selama bertugas. Generasi muda dan generasi penerus wajib mengetahui hal itu.

”Kehormatan ini adalah sangat penting bagi kita generasi muda, generasi penerus. Karena nilai kehormatan adalah resultan dari hasil pengabdian kita kepada negara dan bangsa,” kata dia dalam keterangan resmi pada Minggu (16/8).

Meski para veteran sudah tidak lagi mengenakan seragam dan melaksanakan tugas, Sjafrie menyebut, kehormatan terhadap mereka tetap melekat dalam pribadi, personal, dan terus menjadi lambang kepribadian seorang pejuang yang sudah berkorban banyak.

Menurut Sjafrie, generasi penerus harus menjadikan nilai kehormatan itu sebagai fondasi moral dalam kehidupan berbangsa. Dia menyebut, kehormatan yang diperoleh para veteran melalui perjuangan dan pengorbanan harus menjadi teladan yang dijaga dan diwariskan dari masa ke masa.

Peringatan Hari Veteran setiap 10 Agustus, lanjut dia, adalah momentum refleksi atas jasa para pejuang yang telah mempertaruhkan hidup demi kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi penerus yang masih bertugas, Sjafrie menekankan komitmennya.

”Kehormatan itu adalah suatu harga diri yang harus dipertahankan, karena ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari martabat kita sebagai bangsa. Itu yang saya garis bawahi kepada generasi muda, generasi penerus,” ujarnya.

Sjafrie pun memastikan bahwa negara akan selalu ingat dan memenuhi kewajiban yang harus ditunaikan kepada para veteran. Dia mengakui sudah mendapat banyak masukan dan saran saat hadir langsung dalam acara puncak peringatan Hari Veteran di Jakarta pada 12 Agustus lalu.

”Jadi, negara tidak akan melupakan jasa veteran,” kata dia tegas.

Editor: Bintang Pradewo
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