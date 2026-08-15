Update Jumlah Korban Meninggal Dunia Pasca Gempa Magnitudo 7,7 di NTT Jadi 40 Orang

Jajaran Kodam IX/Udayana saat membantu proses evakuasi warga terdampak gempa bumi di NTT, Sabtu (15/8/2026). (ANTARA/HO-Kodam IX/Udayana)
JawaPos.com - Jumlah korban meninggal dunia pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai pukul 18.30 WITA sebanyak 40 orang. Angka itu menunjukkan ada penambahan jumlah korban dari data terakhir beberapa jam lalu.
”Menginfokan per 18.30 WITA rekapitulasi korban sementara meninggal dunia 40 orang,” kata Kepala Kantor SAR Maumere Fathur Rahman pada Sabtu (15/8).
Fathur menyampaikan bahwa angka korban meninggal dunia terbaru bersumber dari laporan petugas di lapangan.
Selain korban meninggal dunia, sebanyak 50 korban mengalami luka-luka. Baik korban luka berat maupun korban luka ringan. Sehingga total korban secara keseluruhan sebanyak 90 orang.
Menurut Fathur, seluruh personel dan sarana yang dimiliki sudah dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan di wilayah terdampak gempa bumi tersebut.
Kantor SAR Maumere mengerahkan seluruh personel ke wilayah yang menjadi pusat gempa di Nagekeo.
"Kami juga menggerakkan KN SAR Puntadewa untuk mengoptimalkan operasi SAR. Bersama potensi SAR di seluruh Flores, kami berupaya melakukan penyelamatan dengan cepat, tepat, dan aman,” ujarnya.
Secara keseluruhan 281 personel dikerahkan dalam operasi tersebut. Personel sebanyak itu berasal dari unsur TNI, KSOP, Polri, BPBD, PMI, pemerintah daerah, serta potensi SAR lainnya.
Sampai malam ini, operasi SAR masih berlangsung. Tim SAR Gabungan memprioritaskan pencarian terhadap korban yang masih tertimbun serta evakuasi masyarakat terdampak ke lokasi yang aman.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto pun menyampaikan bahwa laporan dari lapangan menyebut masih ada korban tertimbun material bangunan yang runtuh saat gempa mengguncang.
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