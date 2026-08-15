Jokowi Disebut Bapak Infrastruktur, DPD RI Klaim Dampak Pembangunannya Terasa Bagi Rakyat

JawaPos.com - Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 pada Jumat (14/8), menyematkan sebutan “Bapak Pembangunan Infrastruktur” kepada Joko Widodo (Jokowi).

Sikap Ketua DPD RI Sultan B Najamudin kepada Presiden ke-7 RI itu diapresiasi Bustami Zainudin, anggota DPD/MPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung.

Menurut dia, penyebutan Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Infrastruktur Indonesia bukan sekadar ungkapan penghormatan, melainkan memiliki dasar kuat. Ukurannya dari pembangunan yang berlangsung selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokwoi (2014-2019 dan 2019-2024).

"Ada fakta yang bisa kita lihat dan rasakan di lapangan. Hampir di seluruh daerah, masyarakat merasakan hadirnya pembangunan infrastruktur selama beliau memimpin,” ujar Bustami kepada wartawan pada Sabtu (15/8).

Menurut anggota DPD dapil Lampung itu, pembangunan infrastruktur pada era Jokowi tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan membuka akses ekonomi di berbagai daerah.

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Pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan hingga infrastruktur pendukung lainnya menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Pembangunan tersebut memiliki arti penting bagi daerah, karena infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk membuka keterisolasian, memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya distribusi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Ada daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, kemudian aksesnya terbuka. Ada sentra produksi yang semakin mudah terhubung dengan pasar.