Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati-SBY Absen

JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terlihat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Jokowi mengenakan seten jas dengan kemeja berwarna putih dibalut dasi berkelir hitam.

Selain Jokowi, sejumlah mantan pimpinan negara lainnya juga hadir dalam agenda kenegaraan tersebut.

Di antaranya Wakil Presiden (Wapres) RI ke-11 Boediono, Wapres RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, serta Wapres RI ke-13 Ma'ruf Amin.

Sementara, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam agenda kenegaraan tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat saat dikonfirmasi wartawan.

"Bu Mega tidak ada, Bu Mega ada kegiatan," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Bahkan, Djarot juga memastikan Megawati tidak akan menghadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).

Menurutnya, Megawati memilih menghadiri upacara bersama kader PDIP di Sekolah Partai.

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