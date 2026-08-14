Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati-SBY Absen

Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) memberikan hormat kepada Presiden RI ke 7 Joko Widodo (kanan) usai menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terlihat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Jokowi mengenakan seten jas dengan kemeja berwarna putih dibalut dasi berkelir hitam.
Selain Jokowi, sejumlah mantan pimpinan negara lainnya juga hadir dalam agenda kenegaraan tersebut.
Di antaranya Wakil Presiden (Wapres) RI ke-11 Boediono, Wapres RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, serta Wapres RI ke-13 Ma'ruf Amin.
Sementara, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam agenda kenegaraan tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat saat dikonfirmasi wartawan.
"Bu Mega tidak ada, Bu Mega ada kegiatan," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Bahkan, Djarot juga memastikan Megawati tidak akan menghadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).
Menurutnya, Megawati memilih menghadiri upacara bersama kader PDIP di Sekolah Partai.
"17 Agustus biasa Bu Mega ada upacara di Sekolah Partai," ucapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur