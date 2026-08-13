Warga Ekonomi Mampu Berpotensi Dilarang Beli Pertalite, Cek NIK Anda!

Ilustrasi: BBM Pertalite. (Dok. Pertamina)
JawaPos.com - Pemerintah Tengah mengkaji pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Pertalite.
Pembatasan itu diwacakan akan diberlakukan bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi mampu, khususnya desil 9 dan desil 10.
Wacana tersebut menjadi perhatian masyarakat karena desil digunakan pemerintah untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi mendapatkan subsidi Pertalite.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa upaya tersebut dilakukan agar subsidi BBM dapat disalurkan lebih tepat sasaran atau diperuntukan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.
Namun, hingga saat ini pembatasan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah belum menetapkan mekanisme final maupun waktu pasti penerapannya.
Sebagaimana diketahui, Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Data tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam DTSEN terdapat 10 kelompok atau desil, Dimana setiap desil mewakili sekitar 10 persen keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
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