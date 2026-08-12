Lindungi Populasi dan Habitat Gajah, Menhut Raja Juli Antoni Perkuat Strategi Konservasi

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meluncurkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Sumatera sebagai bagian upaya nyata memperkuat perlindungan populasi gajah dengan strategi konsevasi.

SRAK itu diharapkan tidak hanya menjadi sekedar dokumen. Peluncuran SRAK untuk mendukung perlindungan gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) itu dilakukan Menhut Raja Juli Antoni di Kantor Kemenhut, Jakarta, bertepatan dengan Hari Gajah Sedunia yang diperingati setiap 12 Agustus.

"Kita bareng-bareng kawal nih, supaya dia tidak menjadi dokumen yang hanya bersifat teoritis, tapi ini executable ya. Bisa dieksekusi di bawah, konsisten, istiqomah ya, untuk menjalankan strategi ini. Terus kita bekerja sama demi memperbaiki populasi ini, populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Kalimantan," ujar Menhut Raja Juli Antoni dilansir dari Antara.

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Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, SRAK harus menjadi pedoman yang benar-benar dijalankan untuk perlindungan gajah, mengingatkan bahwa konservasi gajah tidak hanya membutuhkan pendekatan rasional, tetapi juga kepedulian terhadap makhluk hidup.

Menurut Menhut Raja Antoni, tantangan konservasi gajah semakin berat. Dari sebelumnya terdapat sekitar 42 kantong gajah, kini jumlahnya disebut tinggal 21 kantong.

Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat memperkuat rencana aksi konservasi yang tertuang dokumen SRAK.

Menhut Raja Antoni juga menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen konkret dalam konservasi, terutama terhadap populasi dan habitat gajah Sumatera.

Hal ini dibuktikan dengan dimulainya project Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh dan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Percepatan Perlindungan dan Penyelamatan Populasi serta Habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan.