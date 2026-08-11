Kemenhut Tangkap 3 Pelaku Jual Beli Ilegal Lahan Kawasan Hutan Lindung di Luwu Timur

Petugas menangkap penggarap lahan yang dijualbelikan secara ilegal di Luwu Timur, Sulsel, belum lama ini. (Dok. Kemenhut)
JawaPos.com - Aparat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menangkap tangan tiga pelaku jual beli lahan garapan di kawasan hutan lindung. Mereka menjual lahan secara ilegal di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Kemenhut Ali Bahri menjelaskan tiga pelaku itu berinisial AR, AI, dan AW. Mereka diamankan dalam operasi pada Senin (3/8), setelah tertangkap tangan menggarap lahan yang dibuka tanpa izin untuk perkebunan.
"Praktik seperti ini harus dihentikan sejak awal. Kawasan hutan negara tidak dapat diperjualbelikan ataupun dialihkan tanpa mekanisme perizinan yang sah," kata kepada media pada Ali Bahri, Selasa (11/8).
Dengan adanya penangkapan itu, maka mengungkap adanya dugaan praktik ganti rugi garapan dari penggarap sebelumnya. Transaksi dilakukan secara informal tanpa izin maupun dasar hukum yang sah.
Lahan yang telah dibuka seluas 1,5 hektare tersebut kemudian dimanfaatkan para penggarap untuk menanam sekitar 1.500 pohon merica.
Penyidik menilai praktik tersebut berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya perambahan baru yang terus meluas di dalam kawasan hutan lindung.
Petugas kemudian mengamankan sejumlah barang bukti berupa pondok kerja serta peralatan lain yang digunakan para tersangka untuk melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan lindung.
Atas perbuatannya, para tersangka menghadapi ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 7,5 miliar.
Ali Bahri menjelaskan hasil penyidikan mengungkap, perambahan tidak selalu diawali dengan pembukaan hutan secara langsung. Dalam perkara ini, penyidik menemukan adanya dugaan penguasaan lahan melalui praktik jual beli garapan yang dilakukan secara ilegal tanpa dasar hukum yang sah.
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