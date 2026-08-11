Anev Lantas se-Indonesia, Kakorlantas Tekankan Pentingnya Pelayanan Polantas yang Humanis

Kakorlantas Polri Irjen Wibowo memimpin Anev Lantas se-Indonesia. Dia menekankan pentingnya pelayanan humanis dan pelaksanaan program Polantas Karib. (Korlantas Polri)
JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Wibowo menekankan pentingnya pelayanan polisi lalu lintas (polantas) yang humanis. Itu dia sampaikan saat memimpin Analisis dan Evaluasi (Anev) Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) se-Indonesia pada Selasa (11/8).
Tidak hanya melibatkan jajaran Korlantas, Anev tersebut turut diikuti oleh polda dan jajaran melalui video conference (vicon). Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa program Polantas Karib bukan sekadar slogan, melainkan harus menjadi semangat bagi seluruh jajaran Korlantas dalam menjalankan tugas.
Menurut Wibowo, Polantas Karib merupakan konsep yang mengemas berbagai kegiatan. Termasuk kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh jajaran lalu lintas di Indonesia. Tujuannya untuk membuat Polantas semakin dekat dengan masyarakat.
Dari kedekatan tersebut, Wibowo berharap terbangun hubungan yang kuat antara polantas dengan masyarakat. Sehingga berbagai persoalan dan tantangan lalu lintas dapat dihadapi serta diselesaikan bersama-sama. Menurut dia, polantas dekat dengan masyarakat sangat penting.
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”Saya menginginkan Lantas (Lalu Lintas) kita betul-betul bisa didekati masyarakat, bisa sangat memiliki hubungan yang mendalam dengan masyarakat, bisa menuntaskan semua pekerjaan atau tantangan tugas,” kata dia dikutip dari keterangan resmi Korlantas Polri.
Tidak hanya memperkuat kedekatan dengan masyarakat, Wibowo meminta seluruh jajarannya terus meningkatkan pelaksanaan tugas agar lebih prediktif dan transparan. Dengan begitu, setiap langkah yang dilakukan bisa memberikan dampak nyata terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
”Operasional harus prediktif dan transparan. Penegakan hukum harus menghasilkan keselamatan. Kemudian, keamanan keselamatan harus menghasilkan sebuah perubahan perilaku yang paling mendasar,” ujarnya.
Jenderal bintang dua Polri itu meminta seluruh jajaran Korlantas Polri terus mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan yang sudah berjalan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Juga bisa mewujudkan pelayanan polantas yang semakin dekat, responsif, dan humanis.
Tidak hanya itu, Wibowo juga mendorong kolaborasi antara polantas, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, kolaborasi tersebut penting agar berbagai persoalan lalu lintas dapat diatasi dan hasilnya berdampak dampak nyata terhadap keselamatan setiap pengguna jalan.
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