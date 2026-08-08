BNPB Catat Karhutla di Sumut hingga Jateng, Pendakian Gunung Gede Ditutup Sementara

JawaPos.com - Sejumlah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kejadian tersebut berdasarkan pemantauan sejak Jumat (7/8) hingga Sabtu (8/8) pukul 07.00 WIB.

Salah satu karhutla terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kebakaran diketahui muncul pada Jumat (7/8) sekitar pukul 18.45 WIB di lahan pertanian milik masyarakat yang berada di kawasan Hutan Baru Marandor, Nagori Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean.

BNPB menyebut area yang terdampak kebakaran mencapai sekitar satu hektare. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama unsur gabungan langsung melakukan pemadaman setelah menerima laporan.

"Luas lahan terbakar mencapai satu hekatare. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat bersama tim gabungan segera menurunkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan upaya penanganan darurat. Kondisi terkini api sudah berhasil dipadamkan," kata Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam keterangannya, Sabtu (8/8).

Kebakaran lahan juga terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Api terdeteksi pada Jumat (7/8) sekitar pukul 11.15 WIB di wilayah Desa Krakitan, Kecamatan Bayat. Kobaran api menghanguskan lahan dengan luas kurang lebih satu hektare.

Petugas pemadam kebakaran kemudian melakukan penanganan hingga api berhasil dikendalikan pada hari yang sama. Sementara itu, penyebab kebakaran masih ditelusuri oleh aparat berwenang.

Di Sulawesi Selatan, karhutla dilaporkan terjadi di dua lokasi di Kabupaten Luwu, yakni Desa Sakti, Kecamatan Bua, serta Desa Padang Kalua, Kecamatan Lamasi. Upaya pemadaman melibatkan BPBD Kabupaten Luwu bersama Damkarmat Sektor Walerang dan Damkarmat Sektor Ponrang.

Berdasarkan laporan terakhir pada Jumat (7/8), seluruh titik kebakaran di wilayah tersebut telah berhasil dipadamkan. Total area yang terbakar diperkirakan mencapai 1,5 hektare.