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Mohamad Nur Asikin
Sabtu, 18 Juli 2026 | 03.21 WIB

Delegasi Negara-Negara ASEAN, Pasifik, dan Selandia Baru Pelajari Pengelolaan Laut Berkelanjutan Banyuwangi 

Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Luar Negeri Perdagangan Selandia Baru (MFAT) menggelar ASEAN-ID Blue yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota ASEAN, negara East Asia Summit (EAS), anggota Pacific Islands Forum (PIF). (Istimewa) - Image

Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Luar Negeri Perdagangan Selandia Baru (MFAT) menggelar ASEAN-ID Blue yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota ASEAN, negara East Asia Summit (EAS), anggota Pacific Islands Forum (PIF). (Istimewa)

JawaPos.com - Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dijadikan contoh pengelolaan wisata alam bahari ke negara-negara ASEAN dan Pasifik, dalam ASEAN-ID Blue, sebuah forum internasional yang mempertemukan negara-negara ASEAN, Pasifik, dan negara mitra untuk berbagi pengalaman pengembangan ekonomi biru, 17–18 Juli 2026. 

ASEAN-ID Blue diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (MFAT). Forum ini dihadiri oleh perwakilan negara anggota ASEAN, negara East Asia Summit (EAS), anggota Pacific Islands Forum (PIF). Banyuwangi dijadikan contoh pengelolaan laut berkelanjutan dan melibatkan masyarakat.

Selama di Banyuwangi selain membahas pengelolaan laut, para delegasi juga mengeksplore langsung potensi laut diantaranya di Kampung Nelayan Merah Putih dan Bangsring Underwater. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani (tenga) berfoto bersama dengan sejumlah nara sumber dalam Forum ASEAN-ID Blue yang dihadiri menghadirkan perwakilan negara anggota ASEAN, negara East Asia Summit (EAS), anggota Pacific Islands Forum (PIF). (Istimewa)

"Saya rasa ini sangat fantastis. Saya sangat menyukai pendekatan di mana masyarakat sangat dilibatkan dalam pembangunan ekonomi mereka," kata Duta Besar Selandia Baru untuk ASEAN, Her Excellency Joanna Anderson.

Menurut Joanna, Selandia Baru seperti Banyuwangi memiliki banyak masyarakat pesisir, komunitas perikanan, dan banyak penduduk yang bergantung pada hasil laut untuk kebutuhan pangan mereka. Baik untuk ketahanan pangan maupun untuk sektor pariwisata. 

"Jadi, saya melihat banyak kesamaan antara Selandia Baru dan Banyuwangi, dan saya rasa acara ini sangat tepat. Kita bisa saling belajar satu sama lain,," kata Joanna. 

Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Luar Negeri Perdagangan Selandia Baru (MFAT) menggelar ASEAN-ID Blue yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota ASEAN, negara East Asia Summit (EAS), anggota Pacific Islands Forum (PIF). (Istimewa)

Staf Ahli Diplomasi Ekonomi, Kementerian Luar Negeri, Zelda Wulan Kartika, mengatakan Banyuwangi dijadikan tuan rumah karena apa yang sudah dilakukan dalam pengelolaan lautnya. Bagaimana laut dikelola tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi daerah tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dilibatkan dalam mengelola dan menjaga kelestarian laut. 

"Apa yang dilakukan Banyuwangi menjadi contoh baik bagi daerah-daerah lain di Indonesia, dan juga negara-negara yang hadir dalam forum ini. Kita juga bisa saling bertukar pengalaman dan pikiran," kata Wulan. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih kepada Kemenlu yang menjadikan Banyuwangi tuan rumah ASEAN-ID Blue

Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Luar Negeri Perdagangan Selandia Baru (MFAT) menggelar ASEAN-ID Blue yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota ASEAN, negara East Asia Summit (EAS), anggota Pacific Islands Forum (PIF). (Istimewa)

"Forum ini sangat bagus untuk memperkuat Banyuwangi dalam pengelolaan laut. Apalagi Banyuwangi memiliki garis pantai yang panjang," kata Ipuk.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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