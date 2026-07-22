Kepala BGN Sudaryono: Ngaku Saudara, Teman, atau Alumni Saya lalu Minta Jatah Dapur MBG, Laporkan Saja!

JawaPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang mengatasnamakan dirinya untuk mendapatkan keuntungan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan menyusul banyaknya informasi dan keluhan yang diterimanya terkait berbagai pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengannya.

"Kalau ada orang yang ngaku-ngaku saudaranya Mas Dar lah ngaku keluarga lah, ngaku temen lah, ngaku alumni lah, ngaku siapapun kemudian kemudian minta atensi lah, minta perlakuan khusus lah minta minta duit lah, neken-neken internal kita lah neken-neken SPPI lah siapapun itu yang dia melakukan tindak perbuatan yang nggak bener, saya pastikan tidak ada hubungannya," kata Sudaryono kepada wartawan di Kantor BGN, Rabu (22/7).

Ia meminta seluruh pihak untuk tidak ragu melaporkan tindakan semacam itu kepada aparat penegak hukum.

"Silakan dilaporkan saja ke pihak berwajib saya saya nggak akan siapapun itu saya nggak peduli," lanjutnya.

Sudaryono mengatakan seluruh proses di BGN ke depan harus berjalan berdasarkan aturan dan sistem, bukan karena kedekatan personal dengan pejabat tertentu.