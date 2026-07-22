Sudaryono Ungkap Kedekatannya dengan Nanik Sudah Seperti Keluarga: Beliau Budenya dari Anak-anak Saya

JawaPos.com - Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang tak hanya sebatas transisi kepemimpinan.

Pria asal Grobogan, Jawa Tengah itu mengungkap kedekatannya dengan Nanik yang disebut telah terjalin jauh sebelum keduanya berada di lingkaran Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sudaryono, hubungan mereka bahkan sudah seperti keluarga. Ia menyebut Nanik sebagai "Bude" bagi anak-anaknya.

“Oh dekat sekali, saya dekat sekali. Itu Budenya anak-anak saya itu Bu Nanik itu. Eh itu orang, orang saya kenal lama ya saya kira orang di lingkungan Pak Presiden Prabowo yang kenal beliau paling duluan adalah saya ya. Jadi saya sama beliau sangat dekat sekali, sangat dekat,” kata Sudaryono kepada wartawan di Kementan, Rabu (22/7).

Ia mengatakan kedekatan tersebut tidak semata-mata karena berada dalam lingkaran politik yang sama atau karena sama-sama dekat dengan Presiden Prabowo.

“Beliau adalah Budenya anak-anak saya, beliau itu adalah kakak saya ya. Kita bukan lagi hubungan karena apakah kepartaian atau hubungan karena Pak Prabowo. Betul karena ada Pak Prabowo kita disatukan di situ tapi kemudian ya kita jadi jadi satu keluargalah yang baik gitu," terangnya.

Kedekatan personal itu sebelumnya terungkap setelah Nanik memposting ucapan pamit sebagai Kepala BGN di akun Facebook pribadinya. Nanik memberikan kisi-kisi bahwa yang menggantikan dirinya merupakan 'adik saya'. Adik itu tidak lain dan tidak bukan merupakan Sudaryono.