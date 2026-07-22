Daftar Lulusan SMA Taruna Nusantara dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

JawaPos.com - SMA Taruna Nusantara (TN) kembali membuktikan taji pada Rabu (22/7). Dalam pelantikan 1.177 perwira remaja di Istana Merdeka, Jakarta, 3 di antara 4 lulusan terbaik peraih adhi makayasa dari Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol) adalah alumni SMA TN.

Ketiga perwira remaja yang mendapat penghargaan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto itu terdir atas Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra (AAL) yang juga lulusan SMA TN angkatan 27. Kemudian ada nama Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman (AAU) dan Harindra Arsandho Tegarbaja (Akpol).

Kedua nama terakhir adalah lulusan SMA TN angkatan 31. Sementara Calvin Tidar Sakti yang menjadi peraih adhi makayasa dari Akmil merupakan lulusan dari SMAN 2 Cimahi. Bagi Presiden Prabowo, alumni SMA TN memang istimewa. Itu tampak dari barisan pejabat tinggi sampai setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Berdasar catatan ada beberapa menteri yang berlatar belakang alumni SMA TN. Salah satunya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab dipanggil AHY. Dia merupakan lulusan SMA TN angkatan 5 pada 1997.

AHY bukan hanya moncer sebagai pejabat publik. Dia juga menjadi salah satu politisi potensial. Saat ini, AHY memimpin Partai Demokrat sebagai ketua umum (ketum). AHY adalah sosok penerus Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain SBY, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra adalah alumni SMA TN. Dia satu angkatan dengan AHY sebagai lulusan TN angkatan 5. Kemudian ada nama Prasetyo Hadi yang menjabat sebagai menteri sekretaris negara (mensesneg). Dia alumni SMA TN angkatan 6.

Sugiono dan Prasetyo Hadi sama-sama dikenal dengan dengan Presiden Prabowo Subianto sejak lama. Tidak heran, mereka berdua mendapat kepercayaan untuk mengisi posisi strategis di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.